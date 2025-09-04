Surestart® en Powermax lewer uitstekende resultate op Genadedal-plaas
Op die plaas Genadedal, wat besit word deur Dries Steyn en JC Bezuidenhout, was die onkruiddruk in die mielielande intens – van perdediwwel, Kweek, jong-osgras, beesgras, olieboom, kankerroos en ook selfs ‘n paar uintjies. Izak Venter, Gewasoplossingspesialis by Inteligro, het ‘n geteikende program saamgestel wat agter die planter begin.
Sy benadering het ‘n snywurmoplossing gekombineer met Asetochloor, Terbutielasien en Atrasien – en, deurslaggewend, die kragtige duo van Surestart® en Powermax. Ten spyte van ‘n moeilike, nat seisoen, was die resultate uitsonderlik. Kyk na die video vir ‘n treffende voor-en-na-vergelyking en sien hoe hierdie kombinasie ‘n langdurige, sigbare impak in die land lewer.
Leave A Comment