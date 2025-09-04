Categories: VideosPublished On: 4th September 2025

Surestart® en Powermax lewer uitstekende resultate op Genadedal-plaas

Corteva inteligro

Op die plaas Genadedal, wat besit word deur Dries Steyn en JC Bezuidenhout, was die onkruiddruk in die mielielande intens – van perdediwwel, Kweek, jong-osgras, beesgras, olieboom, kankerroos en ook selfs ‘n paar uintjies. Izak Venter, Gewasoplossingspesialis by Inteligro, het ‘n geteikende program saamgestel wat agter die planter begin.

Sy benadering het ‘n snywurmoplossing gekombineer met Asetochloor, Terbutielasien en Atrasien – en, deurslaggewend, die kragtige duo van Surestart® en Powermax. Ten spyte van ‘n moeilike, nat seisoen, was die resultate uitsonderlik. Kyk na die video vir ‘n treffende voor-en-na-vergelyking en sien hoe hierdie kombinasie ‘n langdurige, sigbare impak in die land lewer.

