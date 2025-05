STIHL en boere kuier lekker saam by NAMPO

640 words

‘n Groot trekpleister by NAMPO 2025 was STIHL se bekende oranje en wit handelsmerk. Die wêreldleier in buitelugtoerusting het ’n kragtige reeks produkte, tegnologiese vernuwing en praktiese oplossings aan Suid-Afrikaanse boere gewys. By hulle dinamiese uitstalling het die STIHL-span gewys hoekom hulle die voorkeurkeuse vir alle boere is wat staatmaak op betroubare en doeltreffende toerusting.

’n Handelsmerk van betroubaarheid nou nog meer toeganklik

STIHL se naam is reeds dekades lank sinoniem met robuuste kettingsae en bosmaaiers wat onder selfs die moeilikste toestande presteer. By NAMPO 2025 het STIHL hulle plaasfokus duidelik gemaak met die vertoning van hulle volledige Boerereeks – ’n stel van meer as 230 spesifiek gekose produkte wat aangepas is vir Suid-Afrikaanse boerderypraktyke.

Hierdie toerusting is nie net gebou vir krag nie, maar ook vir eenvoud. Die meeste produkte in die reeks is ontwerp met minimale elektronika en eenvoudige meganika sodat boere self herstelwerk kan doen sonder spesialisgereedskap. Dit is ’n reuse-voordeel vir kommersiële en afgeleë plase waar vinnige instandhouding van kardinale belang is.

NAMPO 2025: Nuwe produkte steel die kollig

Een van die grootste hoogtepunte by die STIHL-stalletjie was die bekendstelling van die MSA 300 – die mees kragtige battery-aangedrewe kettingsaag in STIHL se reeks. Hierdie toestel bied ’n alternatief vir petrolsae, sonder om in te boet op krag of uithouvermoë. Met ’n sterk fokus op doeltreffendheid, veiligheid en omgewingsvriendelikheid, het die MSA 300 groot belangstelling uitgelok onder boere wat hulle plaaswerk groener wil maak.

STIHL se nuwe RE 130 PLUS-hoëdrukspuit het ook baie aandag getrek. Hierdie model is ideaal vir gebruik op plase vir die skoonmaak van trekkers en toerusting tot oppervlaktes soos stoepvloere en selfs sonpanele. Sy lang pyp en verstelbare spuitkoppe maak dit ’n veelsydige hulpmiddel in enige boer se daaglikse werkskas.

Waarom kies boere STIHL?

Die antwoord lê in die kombinasie van betroubaarheid, lang lewensduur, diensnetwerke en tegniese ondersteuning. STIHL Suid-Afrika het ’n landwye netwerk van gemagtigde handelaars wat produkte, onderdele en opleiding bied. Dit beteken dat boere toegang het tot instandhouding en ondersteuning wanneer dit die nodigste is.

Boonop het STIHL-produkte ’n uitstekende herverkoopwaarde wat nie ligtelik opgeneem moet word wanneer beleggings in toerusting oorweeg word nie.

’n Groener toekoms met batterytegnologie

STIHL is wêreldwyd ‘n voorloper in batterytegnologie vir buitelugtoerusting. By NAMPO het hulle personeel die voordeel van batterykrag aan boere verduidelik: Geen brandstofreuke, laer geraasvlakke en minder onderhoud. Vir boere wat op plase werk waar stilte belangrik is, soos in wildboerdery of naby woongebiede, is hierdie gereedskap ’n ware deurbraak.

Met gereedskap soos die FSA 60 R bossiekapper, HSA 56 heiningknipper en BGA 57 blaarblaser, bied STIHL batteryoplossings wat liggewig, stil en tog uiters doeltreffend is.

STIHL se rol in volhoubare boerdery

Die landbousektor beweeg vinnig na meer volhoubare praktyke en STIHL ondersteun hierdie oorgang aktief. Hulle gebruik nie net omgewingsvriendelike verpakkingsmateriaal en vervaardigingsprosesse nie, maar help ook boere om hulle eie omgewingsimpak te verminder met energie-doeltreffende produkte.

STIHL se batteryplatform, wat gereedskap deel wat dieselfde battery gebruik, beteken minder afval, minder brandstofverbruik en laer totale eienaarskapskoste.

Interaktiewe demonstrasies en opleiding

STIHL het tydens NAMPO 2025 meer as net ’n uitstalling aangebied. Hulle stalletjie was ’n interaktiewe ervaringsruimte waar voornemende klante toerusting kon toets, vrae kon vra en opleiding kon ontvang. Demonstrasies van kettingslyp, instandhouding en veilige hantering het boere toegerus met praktiese kennis wat hulle onmiddellik op hulle eie plase kon toepas. Hierdie praktykgerigte benadering weerspieël STIHL se toewyding om nie net produkte te verkoop nie, maar ook die mense agter die produkte te bemagtig.

STIHL Suid-Afrika se deelname aan NAMPO 2025 het weer gewys hoekom hulle beskou word as ’n betroubare vennoot vir die boerderygemeenskap. Met ’n produkreeks wat aangepas is vir plaasomgewings, tegnologiese vernuwing wat die toekoms tegemoet gaan, en ’n ondersteuningstruktuur wat regstreeks tot op plaasvlak reik, bly STIHL ’n sleutelrolspeler in die sukses van Suid-Afrikaanse boerdery.

Vir meer inligting oor STIHL se volledige produkreeks, promosies en handelaarnetwerk, besoek gerus www.stihl.co.za.