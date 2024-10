Springbokslot beur voort met boerdery … en Agrico sorg vir sukses

‘n Liefde vir die land en vir boerdery

Bakkies Botha, ‘n naam wat sinoniem is met krag en deursettingsvermoë op die rugbyveld, het ‘n liefde wat veel dieper as sport loop – boerdery. Vir Bakkies is boerdery nie net ‘n beroep nie; dit is ‘n leefwyse, ‘n roeping wat hom verbind aan ons skepper en die grond van ons pragtige land. Sy hart klop nie net vir rugby nie, maar ook vir die ryk, vrugbare landerye en die landbougemeenskap van Suid-Afrika.

“My hele lewe lank met my rugbyloopbaan was ek die wêreld vol gewees en het ek verskeie lande gesien, en steeds het ek oor en oor besluit om terug te kom Suid-Afrika toe, dan vra die mens my hoekom? En daar is net een rede … oor die mense!”

Van rugbyveld tot mielielande

Ná ‘n legendariese rugbyloopbaan het Bakkies ‘n nuwe uitdaging aangepak: die wêreld van boerdery. Alhoewel die twee beroepe op die oog af dalk vêr verwyderd van mekaar mag lyk, het hulle ‘n belangrike gemeenskaplikheid – harde werk, deursettingsvermoë, en ‘n diep respek vir tradisie en dissipline.

Bakkies vertel: “Ons is doenig met ‘n hele paar dinge, en het soos altyd ‘n klompie ysters in die vuur, onder meer die Beefmaster-stoeterye (B4 en V8) in die Kalahari. Ek is ook deel van André Kock & Seun Limpopo, buite Warmbad, betrokke met die voerkraal- en lewendehawebedryf saam met Paul van Vuuren sr en Paul van Vuuren jr. Ons plant ook mielies en grondboontjies onder besproeiing vir voer vir die veilingsdiere en voerkraal.”

Op die plaas buite Warmbad besproei tien Agrico G3-spilpunte opgerig die voer. Bakkies sê: “Wanneer dit kom by spilpunte, moet jy weet waarvoor jy jouself inlaat en saam met wie jy werk. Ons het so ‘n bietjie huiswerk gaan doen en ons somme gemaak, waarna ons gaan aanklop het by die Agrico-span in Nylstroom, en vandag het ons tien G3-spilpunte hier op die plaas. Ons kon dit alles aanpak saam met ‘n plaaslike vervaardiger wat die pad saam met ons kon stap.

“Wat vir ons uitstaan van die G3-spilpunte is die beskikbaarheid van onderdele, en die feit dat hierdie spilpunt plaaslik vervaardig word. Indien daar foute of probleme is, word dit onmiddellik reggestel om staantyd te beperk en te verhoed,” sê Bakkies.

Die uitdagings en seëninge van boerdery

Boerdery is nie vir die floumoediges nie. Bakkies weet dit maar alte goed. Van droogtes en siektes tot die onsekerhede van markpryse – dit is ‘n bedryf vol uitdagings, maar vir Bakkies is die belonings van boerdery veel groter as die struikelblokke.

“Daar is niks wat vergelyk kan word met die gevoel van tevredenheid wanneer jy jou oes stroop of die eerste reën van die seisoen sien val nie. Die reuk van nat grond gee vir my hoendervel,” sê hy.

Hy beskryf boerdery as ‘n konstante leerproses, waar elke dag ‘n nuwe uitdaging en ‘n geleentheid vir groei bied. Dit is juis hierdie proses wat hom so diep aangryp en wat sy liefde vir die landbou aan die brand hou.

Wat het rugby en boerdery gemeen?

Op die rugbyveld het Bakkies ‘n reputasie opgebou as ‘n speler wat nooit opgee nie, en dit is daardie selfde gees wat hy saambring na die plaas. “Boerdery is soos rugby,” sê hy. “Daar is goeie dae en slegte dae, maar jy moet aanhou veg, jy moet aanhou droom en nooit jou geloof verloor nie. Boerdery leer jou om nederig te bly en om te alle tye jou voete op die grond te hou.”

Bakkies vertel hy pas omtrent 90% van dit wat hy uit sy rugbyloopbaan geleer het vandag toe in sy boerdery. “Om in ‘n span te kan saamwerk, wedersydse respek vir mekaar te hê en om ‘n “game plan” te hê. Jy ontleed altyd jou opponente, soos die groot spanne, wat ek altyd geniet het om teen te speel, en boerdery is glad nie verskillend of anders is nie. Van dag een af moet jy ‘n plan hê.”

Bakkies se liefde vir die land is iets wat van kleins af by hom ingekerf is. Hy het grootgeword in ‘n gesin wat die waarde van harde werk en ‘n respek vir die natuur verstaan het. Hierdie lewenslesse het hy nie net op die veld toegepas nie, maar ook op die plaas, waar hy nou elke dag sy hande vuilmaak en met toewyding werk om die beste uit die grond te bring.

Vir Bakkies is boerdery nie net ‘n beroep nie, maar ‘n manier om sy nalatenskap voort te sit. Hy wil graag sy liefde vir die grond en die boerdery-leefstyl aan sy kinders oordra, sodat hulle ook die waarde van harde werk en ‘n respek vir die natuur kan verstaan. “Jou nalatenskap is so belangrik. Jy moet altyd ‘n plek beter los as wat jy hom gekry het, en ek dink in boerdery-aspekte spesifiek; boerdery bly steeds een van die grootse suksesstories in ons land,” meen Bakkies.

‘n Hart vir die boeregemeenskap

Bakkies is nie net ‘n boer nie, maar ook ‘n ambassadeur vir die boeregemeenskap. Hy verstaan die uitdagings waarmee boere te doen kry, en hy gebruik sy platform om die hardwerkende manne en vroue wat ons land voed, te ondersteun. Hy is bekend vir sy motiverende boodskappe aan boere, waar hy hulle aanmoedig om moed te hou en nooit op te gee nie, ongeag die uitdagings wat voorlê.

Hy vertel: “In boerdery loop ons met ‘n gesegde saam: Die pad is verder as wat hy breed is. Ons is mense wat ‘n pad wil stap saam met mense wat ‘n verskil wil en sal kan maak.”

Met sy besondere vermoë om mense bymekaar te bring, het Bakkies ‘n simbool van hoop en eenheid vir die landbougemeenskap geword. Hy glo dat boere die ruggraat van die land is en dat hulle ‘n sleutelrol speel in die voortbestaan van Suid-Afrika. “As boer het jy ‘n verantwoordelikheid teenoor die aarde, teenoor jou gemeenskap, en teenoor jou familie,” sê hy. “En dit is iets wat ek met trots dra.”

Bakkies is ook betrokke by HelpJag, waar hulle wildsvleis versprei na ongeveer 90 skole regoor die land en daarmee ongeveer 8 000 kleuters voed. Vir meer inligting oor hoe jy kan bydra en betrokke raak by hierdie inisiatief, besoek https://helpjag.co.za/.