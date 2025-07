Senwes groep lewer veerkragtige 2025 resultate ondanks uitdagende landbouseisoen

495 words

Senwes het op 30 April 2025 sy finansiële jaar afgesluit met ’n sterk prestasie, te midde van moeilike omstandighede. Al het die wins met 24,6% afgeneem teenoor die vorige jaar, het die groep steeds sy derde beste finansiële resultaat tot dusver behaal. Die wins na belasting wat aan aandeelhouers toegeskryf word, het R645 miljoen beloop, met genormaliseerde wesensverdienste per aandeel van 399,1 sent (2024: 484,3 sent).

Uitdagende faktore soos erge droogte, hoë rentekoerse en infrastruktuurbeperkings het die plaaslike landbousektor beïnvloed. Op internasionale vlak het ekonomiese stagnering in Duitsland, lae vraag en ’n beperkte tweedehandse landboumasjineriemark druk op die groep se filiaal in Oos-Duitsland geplaas.

Senwes se waarnemende groep hoof finansiële-beampte, Wayne Edwards, het aangedui dat die groep tans ’n omdraaiplan in Duitsland implementeer. “Al is dit nog vroeg, glo ons dat Senwes ’n sterk fondasie gelê het vir toekomstige groei in die streek”, het hy gesê.

Die Marktoegang- en Insetverskaffingsafdelings het weereens ’n belangrike bydrae tot die groep se prestasie gelewer. Die Marktoegangsafdeling het gebaat by prysverhogings ten opsigte van mielies laat in die seisoen. Al het Senwes Equipment ’n 18,3% daling in bedryfswins gereflekteer weens laer eenheidsverkope, is die impak daarvan deels uitgeskakel deur verbeterde voorraadbestuur by Senwes Equipment sowel as JD Implemente, wat voorsienings verminder en operasionele doeltreffendheid verhoog het. Die kleinhandelsegment het deur streng voorraad- en kostebeheer steeds winsgewend gebly, ten spyte daarvan dat dit nie die aanvanklike teikens bereik het nie.

Ander hoogtepunte sluit in ’n sterk herstel in die rosyntjiebedryf wat, te danke aan hoër uitvoere en ’n beperkte wêreldwye aanbod, ’n wins van R138 miljoen behaal het. Die NviroTek Groep het ook rekordresultate behaal.

Die groep se kapitaalallokasie strategie is gerig op die versterking van bedrywighede deur herbelegging, die nastreef van groei deur verkryging, die vermindering van skuld, die ontsluiting van aandeelhouerswaarde deur dividende en die oorweging van aandeelterugkope waar toepaslik. In ooreenstemming met hierdie strategie het Senwes ’n finale dividend van 54 sent per aandeel (2024: 50 sent) verklaar en aandele ter waarde van R51 miljoen teruggekoop, wat die algehele opbrengs aan aandeelhouers verbeter het.

“Ons strategie bly gefokus op die verbetering van prestasie regoor die groep, veral in afdelings wat tans onder druk verkeer, soos ons bedrywighede in Duitsland. Ons implementeer tans omvattende omdraaiplanne om hierdie besighede weer winsgewend te maak en hulle in staat te stel om binnekort hul teikens te bereik. Ons gaan voortaan ons kliëntgerigte benadering versterk deur pasgemaakte oplossings te bied wat ons kliënte se sukses ondersteun en ons eie groei dryf. Sake sal meer strategies en persoonlik gedoen word om aan elke kliënt se spesifieke behoeftes te voldoen”, het Groep se hoof uitvoerende-beampte, Debbie Bester, gesê.

Ons wil ook ons kliënte bedank vir hul voortgesette ondersteuning en vertroue. Dit is ’n voorreg om u te bedien. Aan ons werknemers, julle toewyding en veerkragtigheid is die dryfveer agter ons sukses. Ons betuig ook ons waardering aan ons Uitvoerende Komitee en Raad vir hul leiding en volgehoue toewyding.

Uitgereik deur die Senwes Groep