Saaiboer Nicky van der Linde TLU SA Jongboer van die Jaar 2023

“Dis altyd goed om jouself te kan meet teen ander boere. Dis goed om te kan leer en ‘n bietjie goeie kompetisie is ‘n goeie ding. Dit was almal ‘n klomp dinamiese ouens wat deelgeneem het en mens kan sien hulle is lus vir die landbou.”

Nicky van der Linde (36), ‘n saaiboer van Standerton, is aangewys as TLU SA se Jongboer van die Jaar 2023.

Nets Turvey (37) van die Tuinplaas Boerevereniging in Limpopo is as die naaswenner en Francois Prinsloo (36) van Stoffberg in Belfast is in die derde plek aangewys.

“Ons het vanjaar letterlik regoor Suid-Afrika gery om die 15 semi-finaliste vir ons Jongboer van die Jaar-kompetisie te besoek. Dit was net so ‘n groot uitdaging om al die besoeke in te pas as om die drie finaliste en uiteindelike wenner aan te wys,” sê Bennie van Zyl, die hoofbestuurder van TLU SA. “Elkeen van hierdie boere het ons harte laat swel van trots met hulle positiwiteit, innovering en boerderyvernuf en ons is vol vertroue vir die toekoms met hierdie jongboere in die bedryf.”

Nicky boer al die afgelope 17 jaar op die plaas Cyrus van Geelbosboerdery. Hy het sy grond by sy pa gekoop, maar dis veral hoe hy sy eie stempel op die boerdery afgedruk het wat hom laat uitstaan het.

Een van die beoordelaars, Lourens Steyn van die Hatfield Motor Groep – wat ‘n dubbelkajuit 4×4-bakkie vir gebruik tydens die volgende jaar as prys bewillig het – was beïndruk met Nicky se uitnemendheid in sy bedryf. “Sy visie om die multi-dimensionele Geelbosboerdery vertikaal te ontwikkel met die gebruik van tegnologie en internasionale beste beginsels terwyl dit grondvas staan op generasies van ervaring en gemeenskapsbetrokkenheid was by uitstek wat hom die algehele wenner titel besorg het.”

Wannie Scribante, die adjunk-president van TLU SA het hierdie gevoel beaam. “Alhoewel Nicky in groot gevestigde boerdery grootgeword het, het die manier hoe hy die boerdery bestuur my geweldig beïndruk. Sy projek om in eie graansilo’s te belê gaan vir hom, en van sy medeboere ‘n groot voordeel wees. Om so iets aan te pak verg baie moed, geloof en fyn beplanning.”

Dié fyn beplanning het ook die ander beoordelaars opgeval.

“Alles op sy plaas is netjies en agtermekaar,” sê Clemens Senekal, die voorsitter van TLU SA se Jongboerkomitee. “Nie net die plaas en sy kantoor nie, maar selfs sy skoene is elke dag gepolitoer! Nicky se respek vir almal rondom hom het my ook opgeval. Dit wys iets van ‘n man.”

Ook Wynand Erasmus van Santam Landbou – Santam het ‘n totale prysgeld van R50 000 vir die wenners gegee – het Nicky se netheid opgelet: “Die voorkoms was bitter netjies, van hoek tot kant, en dan nog blink aan die onderkant ook,” sê hy. “Dit was vir my ʼn groot voorreg om so iemand se hand te kon skud, want dié boer het ‘n groot passie vir die lewe en vir sy werk, jy kon die lekker van boer-wees op sy gesig sien.”

Danie Muller van Introlab meen Nicky se hart is op die regte plek en dit is wat hom suksesvol maak. “Nicky is baie passievol en staan nie terug vir enigiets nie,” sê hy. “Hy het verskriklik baie kennis, is baie ambisieus en neem graag die voortou. Hy maak ‘n groot verskil in die gemeenskap en gaan defnitief nog baie bereik.”

Introlab het aan elkeen van die finaliste een van hulle nuwe produkte op die mark as prys gegee.

Die derdeplekwenner, Francois, sê dit was vir hom ‘n groot eer om as een van die finaliste aangewys te word. “As ek nie wen nie, dan weet ek daar is iemand wat regtig beter as ek boer en ek is bly daar is sulke manne. Ek is ook baie dankbaar dat die borge van die kompetisie sien dat TLU SA se boere goed genoeg is om in te belê. Dit beteken ons is op die regte plek en doen iets reg.”

Vir die naaswenner Nets, het die kompetisie sy oë oopgemaak vir dinge wat dalk nie altyd agtermekaar is in jou boerdery nie. “Dit was vir my ‘n opbouende proses. As mens nie kan leer uit die kritiek nie, dan kan jy ook nie sukses behaal nie,” sê hy.

Nicky en sy vrou Adri, het ook ‘n reis vir twee na die Manitou-fabriek in Frankryk ontvang. TLU SA wil graag weereens die borge van die Jongboerkompetisie bedank vir hulle belegging in die voortbestaan van landbou.

Kyk gerus na hierdie opname van BoerMedia met Nicky na die aankondiging:

Bron: TLU SA