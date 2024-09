Rovic se Quicke-laaigrawe vergemaklik jou laaiwerk

By

Wil jy jou kunsmis of saad gemaklik en sonder moeite vinnig optel en laai? Dan het Rovic se Quicke vir jou ’n wye verskeidenheid laaigrawe om van te kies. Rovic is by vanjaar se NAMPO Kaap-skou waar hulle verskeie produkte uitstal, onder andere die Quicke-laaigrawe.

Neil Jooste, areaverteenwoordiger van Rovic in die Weskus sê: “Ons laaigrawe kan by enige trekker pas en dit vat nie eers twee minute om ’n laaigraaf af te haak van ’n trekker nie.”

Daar is verskeie opsionele ekstras op die laaigrawe beskikbaar. Die twee bekendste laaigrawe is die X-laaigraaf en Q-laaigraaf.

Die X-laaigraaf is ’n nutslaaigraaf vir alledaagse gebruik soos die hantering van bale en ligte materiaal, en is geskik vir kleiner trekkers (120 perdekrag). Die Q-reeks is meer geskik vir grootskaalse boere wat lang ure se werk van ’n laaigraaf vereis.

Die Q-reeks is toegerus met die QCS-beheerstelstelsel met veelvuldige koppelings.

Quicke het ook verskillende beheerstokke om van te kies, onder andere hulle nuwe vingerafdruk-beheerstok waar jy kan sien en voel hoe om die laaiwerk te doen. Dit is ook baie gebruikersvriendelik en maak dit gemakliker om die werk te doen. Verder is daar ’n gebruikersvriendelike skerm sodat jy al die laai-opsies kan sien.

Daar is ook ’n opsie om dit wat jy laai se gewig te sien.

Ander Quicke-toerusting sluit die baalvurke, palletvurke, bakke en kuilvoertoerusting in.

Alles wat Quicke doen – tot by die kleinste stukkie presisie-sweiswerk – is daarop gemik om die operateur se werkverrigting te verbeter, te vergemaklik en veiliger te maak met behulp van buitengewone kwaliteit en aandag aan die kleinste besonderhede.

Vir meer inligting oor die Quicke-reeks kan Rovic se landswye handelaarsnetwerk gekontak word. Besoek die webtuiste by http://www.rovic.com vir meer inligting.