Rovic Leers se Syncrospray sorg vir wingerd en grootboord-behoeftes

Kyle De Brouwer, ontwerpingenieur van Rovic Leers se Syncrospray boord- en wingerspuite, het vanjaar tydens NAMPO by Bothaville in die Vrystaat die nuwe, verbeterde reeks spuite en nuwe toevoegings bekend gestel.

Drie van die nege Syncrospray-spuite is by Rovic Leers uitgestal. Volgens Kyle het die bestaande spuite waarmee kliënte waarskynlik bekend is, evolusionêr ontwikkel tot die tweede generasie-reeks wat nou onder die nuwe handelmerk Syncrospray bekend staan.

Kyle het sommige van die meer as 100 veranderings aan die bestaande spuite toegelig en meer vertel oor die redes vir nuwe spuite wat by die reeks gevoeg is.

Die Syncrospray 80-115 is die kleinste spuit en een van die drie wat by Rovic Leers uitgestal is.

“Die 80-115 gee vir die kliënt ‘n aanduiding van die kapasiteit van die spuit,” verduidelik hy. “Die 80 verwys na die 80 cm-diameter van die waaier, en die 115 verwys na die kapasiteit van die pomp, naamlik 115 liter per minuut. Dit stel die kliënt in staat om te bepaal watter kaliber spuit hy benodig.”

Die redes vir sekere veranderinge is eerstens om die struktuur meer modulêr te maak sodat verskillende komponente bygevoeg kan word, tweedens om meer konsekwente werksverrigting te verseker, en derdens om die voorkoms van al die spuite van die kleinste tot die grootte eenvormig te maak.

Modulêre veranderinge

Die spuit is meer modulêr gemaak om werkverrigting te verbeter, diens te vergemaklik en vir opgradering voorsiening te maak.

Om die spuit so modulêr as moontlik te maak is verskeie top gehalte kontrolestelsels ingebou. “Al die modelle is met die standaard stelsel toegerus. Om dit met ‘n meer gevorderde spuitkontrole met sy eie toegewyde skerm te vervang, word die standaard stelsel bloot afgeskroef en die met die ander een vervang,” verduidelik hy.

Die spuitkontrole met ultrasoniese teenwoordigheid-opsporingsensors kan ook hier vasgebout word sodat die masjien enige beweging kan waarneem soos wat dit deur die boord of wingerd beweeg.

Die hele reeks is met hierdie spuitkontrole toegerus en dieselfde toerusting pas op al die verskillende modelle. Die kliënt kan die ontwerpmatriks bestudeer om te sien watter stelsel vir sy bestaande spuit beskikbaar is. “Nie al die opsies is vir al die modelle beskikbaar nie, maar dit is meestal geskik.”

Daar is ook meer opsies wat veral op die kleiner spuit bygevoeg is om voorsiening te maak vir elke boer se unieke omstandighede. Die matriks dui byvoorbeeld aan watter terugspat-toerusting en watter kontrolestelsels vir die 80-reeks beskikbaar is.

Aan die voorkant van die spuit is voorsiening gemaak vir die aanhegting van ‘n driepunt-sleepstang. Daar word ook gewerk aan ‘n sleepstang wat dit vir boere makliker sal maak om ‘n kleiner draaisirkel in ‘n wingerd of bessieboord, waar ruimte beperk is, te maak.

Ander veranderinge

Nog ‘n groot verandering is die herbeleiding van die pype vir die hele masjien. Een rede was om plekke uit te skakel waar die chemiese middels kan opdam, maar die verandering laat die masjien ook netjieser vertoon en maak dit makliker om te versien.

Nog ‘n verandering is die plasing van die klep aan die voorkant wat gereeld afgebreek is deur ‘n trekkerwiel wat knap draai. “Die omhulsel is agtertoe geskuif en meer kompak gemaak en op al die eenhede aangebring.”

Die trap is nog ‘n komponent wat op al die masjiene aangebring is naas die ander veranderings wat daarop gemik is om die gebruik van die spuit oor die algemeen makliker te maak vir boere.

Al die spuite het nou twee hoëdruk filters aan die agterkant waar dit maklik bereikbaar is. Die filters kan maklik met die skroefsleutel wat verskaf word verwyder word en die kan skoongemaak en teruggeplaas word sodat die spuitwerk kan voortgaan.

Opsionele ekstras

Verskeie ander opsionele ekstras kan ook aan dieselfde filters gekoppel word. “Hier sien jy die sproeier sonder enige toepassings, maar verskillende terugspat-eenhede en of ‘n klein torinkie vir die spuitkoppe kan aangebring word. Die torinkie pas in die skag wat daarvoor ontwerp is en word aan die bestaande spuite gekoppel.

Die swart strook onder die tenk dui op ‘n nuwe rubberlaag waarop die bestaande tenk gemonteer is om die spuit langer te laat hou.

Op versoek van talle boere is die ontwerp aangepas om vir verskillende groottes en tipe bande voorsiening te maak. Die vorige ontwerp was ietwat beperk en een van die doelwitte van die nuwe ontwerp is om die ruimte vir wiele groter te maak. Dit laat die boer toe om die bande van sy keuse te gebruik wat dit meer geskik maak om by verskillende terreine aan te pas. Enige bande kan gebruik word sonder dat dit nodig is om die kante van die spuit aan te pas.

Syncrospray 94-180

Die tweede spuit op die uitstalling is die Syncrospray 94-140. Dit beskik oor ‘n waaier van 94 cm en ‘n pomp met ‘n kapasiteit van 140 liter per minuut. Dit is beskikbaar met twee tenkgroottes, naamlik 1 500 liter en 2 000 liter. Net die spuit met die 2000 liter tenk is by NAMPO uitgestal.

‘n Nuwe toevoeging van die reeks wat nie by NAMPO uitgestal is nie maar die moeite werd is om te noem, is die 94-180, wat net groter as die 94-140 is. Die eenheid is geskik vir boere wat hoë dosisse wil gebruik en ‘n diafragmapomp nodig het. Hierdie nuwe model is basies dieselfde as die 94-180 en het dieselfde waaierkonfigurasie en dieselfde toring, maar die lugvloeispoed is hoër. Die eenheid is beskikbaar met ‘n tenk van 2 000 liter of een van 3 000 liter.

Vlagskip Syncrospray 112-265

Die SyncroSpray 112-265, die grootste spuit en die vlagskip van die reeks, het die meeste veranderings ondergaan wat dit in ‘n nuwe model omskep het. Die eenheid is nou meer modulêr wat dit makliker hanteerbaar maak.

Dit is ‘n groot eenheid met ‘n 3 000-liter tenk en ‘n supervloei-toring wat dit geskik maak vir gebruik in reuse lemoen-, makadamia-, avokado- en pekanboorde. “Ons het ‘n groot leemte in die mark identifiseer wat ons met hierdie eenheid wil aanspreek,” verduidelik Kyle.

“Terwyl ons klein veranderinge aan die ander modelle aangebring het en hulle onder ‘n nuwe handelsmerk bekend stel, het ons besluit om hierdie model ook te verander.”

Volgens hom is twee van die nege modelle in die reeks van nuwe pompe voorsien, waarvan die Syncrospray 112-265 een is. Dit het ook ‘n groter ratkas, wat ooreenstem met van die ander modelle.

Die model het nou ook ‘n totaal nuwe, groter agterkant. Dit is heeltemal modulêr en die manier hoe die waaier aangeheg word is verbeter.

Die groot agterkant huisves die 1,12 m-diameter waaier wat 73 000 kubieke meter lug per minuut kan deurwaai wat benodig word in werklike groot boorde.

Die toring wat die spuitkoppe huisves is 3,3 m hoog en daar is altesaam 24 spuitpunte. “Die opsie word ondersoek om meer spuitpunte aan te bring vir werklik ekstreme situasies,” sê Kyle.

Vir meer inligting oor enige van die modelle kan die naaste Rovic Leers handelstakke gekontak word en die kontakbesonderhede is op die webtuiste https://www.rovicleers.co.za/