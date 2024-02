Ripper Tillage Equipment bied toerusting vir voor, gedurende en na planttyd

Ripper Tillage Equipment, bekend vir hulle voorplanttyd-grondvoorbereidingstoerusting, bied die boer ‘n pasgemaakte pakkie toerusting danksy strategiese vennootskappe wat hulle vorm met leiers in landboumeganisasie. Hierdie werktuie strek oor voor, tydens en na planttyd en sluit handelsname soos Cerealis in.

Ripper Tillage Equipment het die behoefte onder klante geïdentifiseer om hande te vat met ander landboutoerustingverspreiders wat die Vrystaat-gebaseerde vervaardiger die geleentheid gee om ‘n een-stop-winkel vir boere te wees. Want nadat ‘n boer met die sterk, nommerpas werktuie grond voorberei het, wil hulle mos gehalte planttoerusting van ‘n betroubare verskaffer gebruik.

Met Cerealis aan hulle sy, kan die RTE-span aan boere die vooraanstaande tegnologie van ‘n maatskappy soos Precision Planting bring. Die Reveal-ryskoonmaker van Precision Planting is nou ook ‘n toevoeging wat op jou planter gemonteer kan word om seker te maak elke saadjie word netjies geplant – nes jy dit wil hê!

Hoe werk die ryskoonmaker?

Met die Reveal-ryskoonmaker word alle oorblywende oesreste wat op die oppervlakte gelê het netjies uit die weg geruim vir die planter se wieletjie. Die Reveal ontbloot die skoon grond sodat die boer ordentlik kan plant.

‘n Doeltreffende ryskoonmaker aan ‘n plantmasjien verminder grondversteuring vir optimale saadplasing, lei tot beter saad-tot-grondkontak en bevorder onkruidbeheer.

Mielieboere wat veral minimumbewerking of geenbewerking beoefen vind baat by plantertoerusting wat ‘n ryskoonmaker het. Die rede hiervoor is dat indien daar baie mieliereste in die land is, en dit die planter se roete versper, die saadjies wat nie mooi geplant is nie kan lei tot ‘n groot oesverlies. Mielies kom ongelyk op en dikwels is ‘n laer plantestand ook die gevolg. Ander gewasse waarvoor dit geskik is, sluit in sojabone, kanola, grondbone, sonneblom en suikerbeet.

Hoekom juis die Reveal?

Wat hierdie produk anders maak as ander ryskoonmakers is dat dit aan die raam gemonteer is en nie aan die plantereenheid nie, sodat die ryskoonmaker nie die planterkarretjie laat rondspringoor die oppervlakte van die land nie. Dit verseker dat saad eenvormig geplant word en die beste kans het om eenvormig te ontkiem.

Met tradisionele ryskoonmakers plaas die planter druk op die skoonmaker, en dan kan die operateur nie bepaal hoe diep die skoonmaker werk nie.

Reveal laat egter die verbruiker toe om die diepte van die skoonmaker se tande met te verstel. ‘n Semilugdrukwiel help met die dieptebepaling sodat die ryskoonmaker tot op die grond werk en nie bo-oor die plantreste ry nie.

Hierdie Reveal ry-skoonmakers beloof om die volgende te lewer:

Beter flotasie

Beter grondbetrokkenheid

Verbeterde skoonmaak

Verminderde plantereenheidslytasie

Handhaaf die regte afwaartse drukking vir die plantereenheid

Gladder pad vir plantereenheid

Vir meer inligting oor die Reveal-ryskoonmaker of grondbewerkingstoerusting vir minimumbewerking, besoek die Ripper Tillage Equipment-span se webtuiste by https://rippertillage.co.za/index, of skakel Christine Bouwer by (+27)82-773-9297.