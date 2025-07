Revaro laat die koppe draai by Val Boeredag

822 words

Tydens die Val Boeredag het Revaro Equipment vyf indrukwekkende masjiene uitgestal wat die veelsydigheid en waarde van hulle toerusting vir die Suid-Afrikaanse landbou bewys het.

Boere en besoekers het die kans gekry om die toerusting van naby te besigtig en vrae te vra oor hoe dit op hulle plase ingespan kan word.

By die Revaro-uitstalling is die Hunter 570 vierwielmotorfiets, die Sniper T400U (albei deel van die Adventure- Leisure-reeks), die T-Rex 612 mini‑laaigraaf, die T-Rex 915 laaigraaf, en die HD 96 voorlaaier uitgestal. Hierdie toerusting demonstreer die maatskappy se vermoë om vir ’n wye reeks behoeftes in die landbou en verwante sektore voorsiening te maak.

Betroubare voertuie vir werk en avontuur

Revaro se Adventure Leisure‑reeks, verteenwoordig deur die Hunter 570 en die Sniper T400U, bied ’n uitstekende kombinasie van robuustheid, veiligheid en gemak vir sowel plaaswerk as ontspanning. Die Hunter 570 is ’n 500 cc vierwielmotorfiets wat ideaal is vir patrollies, wildsplase, bergagtige terrein en vinnige toegang tot moeilike plekke op die plaas.

Die Sniper T400U bied soortgelyke veelsydigheid en is ontwerp om met gemak oor ongelyke oppervlaktes te beweeg. Hierdie voertuie is betroubaar, maklik om te onderhou en stel boere in staat om vinnig te reageer op noodgevalle of om roetinetake doeltreffend af te handel. Hulle is stewig gebou met hoë grondvryhoogte en goeie vering, wat beteken dat hulle sonder moeite op rowwe plaaspaadjies werk.

Kompakte krag met die T‑Rex 612-mini‑laaigraaf

Die T‑Rex 612 mini‑laaigraaf is die kleinste in Revaro se T‑Rex‑reeks, maar beslis nie minder kragtig nie. Met ’n werkskapasiteit van 1 ton en ontwerp vir werk in beperkte ruimtes, is hierdie masjien ideaal vir take soos die oopmaak van afvoerstelsels, die herstel van pype, klein fondasies en ander presisie‑grondwerke.

Die T‑Rex‑reeks sluit modelle in wat tot 7 ton kan hanteer, wat beteken dat boere kan opgradeer na groter masjiene soos hulle behoeftes toeneem. Die eenvoudige, gebruikersvriendelike beheer en maklik bereikbare versieningspunte maak dit ook ’n goeie opsie vir boere wat self graag aan hulle toerusting werk.

T‑Rex 915-laaigraaf: Sterk en doeltreffend

Vir swaarder werk het Revaro die T‑Rex 915-laaigraaf vertoon. Hierdie model kan tot 1,5 ton hanteer en het ’n bak met ’n kapasiteit van ’n halwe kubieke meter. Dit is ideaal vir die hantering van voer, los materiaal, grond en graan op ’n plaas.

Die T‑Rex‑reeks laaigrawe bied verskeie groottes en enjinuitsette, wat wissel van 1,2 tot 7 ton en van 33 tot 192 kW. Hierdie keuse stel boere in staat om ’n model te kies wat presies by hulle werkslading en begroting pas. Die 915 se eenvoudige werking en goeie stabiliteit op los oppervlaktes maak hom ’n betroubare keuse vir daaglikse werk.

HD 96-voorlaaier vir swaar werk

Die swaarste masjien by Revaro se uitstalling was die HD 96-voorlaaier, wat 96 kW lewer, en ’n massa tussen 5 en 8,2 ton kan hanteer. Hierdie masjien is gebou vir swaar werk soos groot hoeveelhede grond of klip verskuif, bouprojekte op plase en hantering van groot volumes materiaal.

Volgens Revaro se verkoopsagent, Marcel Moller, gaan hierdie reeks binnekort met vier nuwe modelle uitgebrei word, wat nog meer opsies vir boere sal beteken. Dit wys dat Revaro voortdurend hulle aanbod verbeter om by die behoeftes van die plaaslike mark te bly.

Toerusting vir elke behoefte

Revaro se wye reeks toerusting beteken dat daar vir elke plaas en elke toepassing ’n geskikte model is. Van ligte voertuie vir patrolliewerk tot swaar laaigrawe en graafwerktuie vir groot projekte, kan boere die toerusting kies wat by hulle spesifieke omstandighede pas.

Lae loopkoste en eenvoudige instandhouding

Revaro se toerusting is ontwerp met eenvoud in gedagte, wat lae versieningskoste en vinnige, maklike herstelwerk moontlik maak. Onderdele is maklik beskikbaar en die maatskappy het ’n nasionale netwerk van diensverskaffers wat help om staantyd te verminder. Een van Revaro se sterkste punte is hulle uitstekende naverkopediens. Boere kan staatmaak op tegniese ondersteuning, opleiding vir operateurs en vinnige beskikbaarheid van onderdele.

’n Belegging wat waarde hou

Met hulle kombinasie van betroubaarheid, lae bedryfskoste en goeie herverkoopwaarde bied Revaro se masjiene ’n slim belegging vir boere wat op die lang termyn wil bespaar sonder om op werkverrigting in te boet.

Revaro se teenwoordigheid by Val Boeredag het weer bewys hoekom hulle ’n voorkeurkeuse vir Suid-Afrikaanse boere is. Die toerusting wat hulle aanbied, is nie net robuus en doeltreffend nie, maar word ondersteun deur ’n diensnetwerk wat weet wat boere nodig het.

As jy ook die voordele van Revaro se toerusting en diens wil beleef, besoek hulle webblad by www.revaro.co.za of volg hulle op sosiale media vir meer inligting oor beskikbare modelle, pryse en spesiale aanbiedinge.