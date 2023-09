Revaro bring vindingrykheid na Kaap NAMPO

Die T-REX712-spoorstuurlaaier is die jongste toevoeging van die Revaro-reeks produkte vir landbou en konstruksie. Hierdie kompakte masjien (3 700 x 2 030 x 2 160) bied ‘n nominale kapasiteit van 1 200 kg, 0,55m³ bakkapasiteit, netto krag van 74,9 kW en het ‘n Weichai-enjin.

‘n Spoorstuurlaaier, ook bekend as ‘n kompakte spoorlaaier (KSL), is ‘n veelsydige konstruksie- en landbouwerktuig wat werk met ‘n stel rubber- of sintetiese spore in plaas van tradisionele wiele. Hierdie bane laat dit toe om doeltreffend in ‘n wye reeks omstandighede te werk, van rowwe en ongelyke terrein tot sagte en modderige oppervlaktes.

Hier is hoe ‘n spoorstuurlaaier werk:

Spore: Die mees kenmerkende eienskap van ‘n spoorstuurlaaier is sy rubberspore. Hulle versprei die masjien se gewig meer eweredig, verminder gronddruk en verminder skade aan delikate oppervlaktes soos gras of teer. Die spore bied ook uitstekende vastrapkrag, wat die laaier in staat stel om op hellings en in uitdagende plekke te werk.

Kragbron: Spoorstuurlaaiers word gewoonslik aangedryf deur dieselenjins wat die nodige krag verskaf om die laaier se verskillende funksies te beheer.

Hidrouliese stelsel: ‘n Hidrouliese stelsel is die kern van ‘n spoorstuurlaaier se werking. Dit dryf die laaier se beweging, arms en aanhegsels aan. Die hidrouliese stelsel gebruik hidrouliese vloeistof onder druk om hierdie funksies te beheer.

Operateurskontroles: Die operateur van die spoorstuurlaaier sit in ‘n kajuit met maklike toegang tot die kontroles. Hierdie kontroles wissel na gelang van die spesifieke model en vervaardiger, maar sluit tipies stuurstokke of hefbome in om die laaier se beweging en aanhegsels te beheer. Die operateur gebruik hierdie kontroles om die masjien te bestuur, die hysarms te lig en te laat sak, die bak of aanhegsel te kantel en ander funksies te beheer.

Aanhegsels: Spoorstuurlaaiers is hoogs veelsydig danksy hulle vermoë om ‘n wye reeks aanhegsels te aanvaar. Algemene aanhegsels sluit in emmers, vurke, grype, awegare, slootgrawe en meer. Hierdie aanhegsels is aan die hysarms gekoppel en word hidroulies bedryf.

Werking: Om ‘n spoorstuurlaaier te bestuur, skakel die operateur eers die enjin aan en skakel die hidrouliese stelsel in. Hy gebruik dan die kontroles om die masjien vorentoe, agtertoe en links of regs te draai. Die spore verskaf die nodige trekkrag vir hierdie bewegings. Die operateur kan ook die hysarms lig of laat sak om die hoogte van die aangehegte toerusting, soos ‘n emmer, te beheer. Afhangende van die aanhegsel, kan hy take verrig soos grawe, optel, laai en gradeer.

Veelsydigheid: Een van die belangrikste voordele van spoorstuurlaaiers is hul veelsydigheid. Operateurs kan vinnig wissel tussen verskillende aanhegsels om ‘n wye reeks take op konstruksieterreine, plase, landskapprojekte en meer uit te voer. Hierdie veelsydigheid maak hulle ‘n waardevolle hulpmiddel vir verskeie industrieë.

Veiligheid: Operateurs moet veiligheidsriglyne volg en behoorlike opleiding ontvang om spoorstuurlaaiers veilig te bestuur. Hierdie masjiene kan kragtig wees en het die potensiaal om ongelukke te veroorsaak as dit nie korrek gebruik word nie.

Voordele vir die boer

Landbou kompakte spoorlaaiers, soos Revaro se T-REX712 spoorstuurlaaiers, bied ‘n verskeidenheid voordele wat boere grootliks bevoordeel. Hierdie masjiene is ontwerp om produktiwiteit te verbeter en bied onverbeterlike trekkrag in alle weerstoestande. Hulle bring uitgebreide kundigheid in kompakte toerusting en innoverende kenmerke saam om boere te help om in verskeie landboubedrywighede uit te blink.

Met kenmerke soos uitstekende stabiliteit, maksimum duursaamheid, gevorderde hegvermoëns, lae gronddruk en voortreflike vastrap, is Revaro-spoorstuurlaaiers goed geskik vir ‘n wye reeks landboutake.

Een belangrike voordeel van die gebruik van landboumasjinerie soos Revaro-spoorstuurlaaiers op plase is die aansienlike hupstoot in produksie. Hierdie veelsydige masjiene kan ‘n verskeidenheid aanhegtings akkommodeer, insluitend baalvurke, laaigrawe, emmers, awegaars, slootgrawe, grassnyers/snyers, deklaaggrawe, en meer. Hierdie aanpasbaarheid stel boere in staat om take soos materiaalopheffing (byvoorbeeld gras, hooi, saad, veevoer, gewasse, heinings), grawe, slootgrawe, besproeiing en heiningpaalinstallasie doeltreffend te hanteer.

Onderhoudstake word ook vaartbelyn en verbeter met spoorstuurlaaiers, wat dit makliker maak om aktiwiteite soos sny, heiningsknip, stalle skoonmaak, voer te versprei, stompverwydering, bosbou-instandhouding, en meer te bestuur.

Die voordele van hierdie masjiene strek verder as produktiwiteit. Hulle skakel die behoefte uit om verskeie gespesialiseerde masjiene te besit, wat toerustingkoste verminder. Revaro-spoorstuurlaaiers is gebou om taai en robuuste omgewings te weerstaan, wat langlewendheid bied in vergelyking met mededingende handelsmerke.

Die keuse van ‘n Revaro-spoorstuurlaaier bied ook toegang tot voorkomende instandhouding en ‘n groot verskeidenheid beskikbare onderdele vir herstelwerk en doeltreffendheidverbetering deur vennootskappe met ons landwye e handelaar netwerk.

Verder, deur gebruik te maak van rubberbande, is hierdie masjiene ideaal vir werkplekke met geraasbeperkings, sagte oppervlaktes, plat skuuroppervlaktes, gladder hantering en kostebesparings.

Die primêre voordeel van hierdie baangebaseerde masjiene lê in hul laer gronddruk en stabiele werking oor ongelyke oppervlaktes. Hul breër gewigsverspreiding en laer swaartepunt maak hulle geskik vir nat, modderige grond, los gruis en sand. Spoorstuurlaaiers bied gladder ritte, verhoogde uitbreek- en optelkrag op sagte oppervlaktes, en hulle kompakteer nie die grond nie.

In opsomming, bied die spoorstuurlaaiers boere verhoogde produktiwiteit, veelsydigheid, kostebesparings en duursaamheid, wat hulle onontbeerlike gereedskap maak vir moderne landboubedrywighede.

Kom besoek vanjaar ons spesialis konsultante op standplaas 812 by NAMPO Kaap. Daar is ongelooflike spesiale aanbiedinge om nie te mis nie, en jy kan selfs die kans staan om ‘n Revaro Sniper ATV te wen deur aan ons Expo Sosiale Kompetisie deel te neem.

Neem ‘n selfie met een van ons masjiene op die NAMPO-standplaas en plaas op jou sosiale blad met die hutsmerke #RevaroEquipment #NampoKaap2023 om in te skryf.