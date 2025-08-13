Ontdek gevorderde tegnologieë vir verbeterde hulpbronbestuur by NAMPO Kaap 2025
NAMPO Kaap 2025, wat van 10-13 September in Bredasdorp plaasvind, is ’n toonaangewende gebeurtenis waar landbou-innovasie naatloos met praktiese toepassings integreer. Onder die tema “Slim Tegnologie vir Doeltreffende Hulpbronbestuur” sal die ekspo ’n vooruitstrewende uitstalling van stelsels en oplossings aanbied wat ontwerp is om produktiwiteit te verhoog, vermorsing te verminder en langtermynvolhoubaarheid te versterk.
Besoekers sal die geleentheid hê om met baanbrekende tegnologieë te skakel wat die verskuiwing na doeltreffendheid, volhoubaarheid en data-gedrewe besluitneming in die landbou verteenwoordig. Van die slim tegnologieë wat ten toon gestel sal word, sluit in:
Slim besproeiingstelsels: Reële-tydmonitering fasiliteer akkurate watergebruik oor verskillende gewassoorte:
- Irrigator Products: Draadlose besproeiingsoplossings met VSD-pompe en sonkrag-radiotegnologie.
- Agrico: Terrein-aanpasbare spilpuntstelsels toegerus met webbeheer.
- Mottech: KI-geaktiveerde besproeiing-outopilot en IoT-gebaseerde aanbevelings.
Hernubare energie: Volhoubare energieplatforms wat afhanklikheid van tradisionele bronne verminder en bedryfskoste besnoei:
- Agri Solsec: Sonkrag-slim toesigstelsels met reële-tydbewegingswaarskuwings.
- 2Zero50: Modulêre sonenergie-eenhede met geïntegreerde batterye en databestuur.
Veebestuur: Innovasies in gesondheid- en gedragsopsporing wat voerdoeltreffendheid en weidinggebruik verbeter:
- Kokama: Modulêre voerafleweringstelsels en baalhanteringstoerusting.
- Hexagon Industries: Herwinde plastiek veeggereedskap met minimale onderhoud
- Kraal.farm: GPS-oormerkering gekombineer met voorspellende analise vir vee.
Presisie landbou: GPS-geleide stuur- en presisie-toepassingstelsels:
- Crosscape: GPS-geleide stuur- en presisietoepassingstelsels
- Tubestone/BKT: VF/IF-radiale bande ontwerp om grondstruktuur te beskerm.
Telematika & toerustingtoesig – Digitale monitering vir afstandtoesig oor plaasmasjinerie en bedryfsaktiwiteite:
- Donkerhoek Data: Omvattende plaasbestuursagteware vir brandstof-, arbeid- en hulpbronopsporing
- Sensoru: Geïntegreerde paneelborde vir tenkvlak- en weersensordata.
- Pellenc Suid-Afrika: Vloot-telematika en elektriese draers vir wingerde.
- Match MX: KI-gedrewe graanprys- en roete-optimaliseringsplatform.
Outomatisering & saadgradering: Lae-energie, doeltreffende stelsels vir gestroomlynde insetvoorbereiding:
- Agrotech SA: Gravitasie-gebaseerde saadskeiers vir vorm-spesifieke gradering.
Biotegnologie: Gevorderde saadbehandelings vir verbeterde ontkieming en siekteweerstand:
- Syngenta: Demonstrasies van CELEST® Top vir beter wortelgesondheid en Fusariumbeheer.
IoT-mobiliteit & diagnostiek: Slim sensors wat aksiebare insigte lewer vir beter landboubesluite:
- Bosch SA: Internet-van-Dinge-oplossings en diagnostiek vir landbouvervoer en naverkoopondersteuning.
Dit is slegs ’n paar van die uitstallers wat besoekers by NAMPO Kaap 2025 kan verwag. Soos die landbousektor in Suider-Afrika klimaatsuitdagings, werksmagtekorte en stygende insetkoste navigeer, is hierdie uitstallers gereed om innoverende oplossings te bied wat aangepas is vir die streek se unieke behoeftes.
Ervaar Slim Tegnologie Eerstehands by NAMPO Kaap 2025
NAMPO Kaap 2025 is ’n sleutelplatform vir doeltreffende boerderytegnologieë. Ons nooi alle belanghebbendes uit om Bredasdorp te besoek en eerstehands te sien hoe slim tegnologie vandag die landbou transformeer.
Meer inligting: www.nampokaap.co.za
️ Kaartjies beskikbaar aanlyn by www.ticketpros.co.za
- R100 per volwassene aanlyn
- R110 per volwassene by die hek
- R50 per kind by die hek
- Gratis toegang vir voorskoolse kinders
Ekspo-ure:
- 10 – 12 September: 8vm tot 5nm
- 13 September: 8vm tot 2nm
Verblyfbesonderhede:
- Kaap Agulhas Toerismekantoor: 028 424 2584 / 082 896 2225 of besoek www.overberg-info.co.za
Tent-akkommodasie by Bredasdorp Park: admin@antoinetteevents.co.za
Leave A Comment