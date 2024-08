TLU SA wil boere bystaan wat byna alles verloor het in die verwoestende veldbrande wat oor die afgelope twee weke in veral Gauteng en Mpumalanga gewoed het. Hierdie brande het ‘n verwoestende impak op die boerderygemeenskap gehad – boere het ernstige brandwonde opgedoen, hul diere het verbrand, plaaswerkers is beseer, en sommige het selfs hul huise verloor. Ons boere brand.

Sterk winde en droë toestande het talle brande oor die afgelope twee weke oor dele van die land laat uitbreek. Brandwaarskuwings is in talle provinsies uitgereik.

Enige finansiële bydraes kan direk in TLU SA se Traumafonds-rekening betaal word.

Die TLU SA Traumafonds is gedurende 1962 gestig na ‘n vyf jaar lange droogte en herhaaldelike uitbreking van bek-en-klouseer in Transvaal. Die TLU SA Traumafonds is sedertdien ‘n baken van hoop vir boere wat in nood verkeer. Die Fonds is ook uniek in die aard dat geen administrasiefooi of hanteringsfooi geneem word nie. Alle fondse word direk vir boere in nood gebruik.

TLU SA Traumafonds bied beradingsdienste aan boere in nood en slagoffers van geweldsmisdade op plase en landbouhoewes. Dit ondersteun gemeenskapsontwikkeling en opleiding vir opkomende mikro-besighede en boere. Die fonds fokus ook op die bewaring van natuurlike hulpbronne en help kommersiële boere in droogtegeteisterde streke.

Help ons om hulle te help.