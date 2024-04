Nuwe rekordprys vir stoetboerbokram

Die vorige rekordprys vir ‘n boerbok-stoetram was R300 000 wat op die Black Tie Blue Blood-veiling op 22 Maart betaal is.

Nou het dieselfde koper, VEA Stud Breeders van Bonnievale, ‘n nuwe rekordprys van meer as ‘n miljoen rand vir nog ‘n boerbokram uit die Lukas Burger Boerbokstoet gekoop: Formula One, wat R1 050 000 gekos het.

Formula One het ‘n roemryke geskiedenis. Hy is ‘n beproefde stoetvaar op Lukas Burger en sy seun Abraham se plaas Rietfontein by Griekwastad, en al kon hy nie aan die 2023 Wêreldskou deelneem nie omdat Abraham een van die drie beoordelaars van die boerbokafdeling was, spog hy met ‘n string ander titels, wat Abraham uiteensit.

Hy is in 2022 as Reserwe Oorgewig Kampioen ramlam van 85 kg by die Noord-Kaap Kampioenskappe aangewys, en in d 2024 het hy die titel ingepalm as die Noord-Kaap agt-tand Kampioen/ Reserwe Senior Kampioen en Reserwe Groot Kampioenram.

Sy roem as bewese stoetvaar is baseer daarop dat die ram na raming aan die einde van die huidige lamseisoen meer as 300 lammers vir Lukas Burger sal lewer sedert hy in 2022 vir diens aangetree het.

Sy nageslag presteer ook uitstekend. Sy seun (762-23-133) is tydens die 2024 Noord-Kaap Kampioenskappe as Junior Kampioen ramlam aangewys, en sy dogter (762-23-538) is by die 2024 Sentraal-Binnelandse Streekskou by Vryburg as die Junior Kampioen ooilam aangewys.

Formula One se pa en ma is net so beroemd. Maserati, sy pa is die beproefde stoetvaar wat in 2021 Wêreld Groot Kampioen Ram was.

Sy ma Demi Lee (762-17-284) het ook ‘n string gesogte titels verower, naamlik Reserwe Senior, asook Reserwe Groot Kampioen-ooi by die Noord-Kaap Kampioenskappe in 2019, ‘n derde plek in die ses-tand klas op die 2019 Wêreld Skou, asook ‘n sesde plek in die agt-tand klas twee jaar later as ‘n jong volbek-ooi by die 2021 Wêreld Skou.

Demi Lee is ook die ram Volvo se ma, wat spog met ‘n nageslag van 576 lammers in die Lukas Burger Boerbokstoet.

“Die Lukas Burger Boerbokstoet glo dat Formula One vir VEA Stud Breeders ‘n ongelooflike tipe, kapasiteit, balans en algehele korrektheid sal oordra soos wat hy vir ons gedoen het,” sê Abraham.

“Ons heet ook graag VEA Stud Breeders baie welkom in die boerbokbedryf. Na ‘n onlangse besoek aan Bonnievale kon ons sien dat hulle baie hoë doelwitte stel en hulle sal vir seker in die toekoms ‘n sleutelrol in die bedryf speel en ‘n ambassadeur wees vir die ras waarvoor ons so lief is.”

Die regte bloedlyne

William Smit, finansiële adviseur en woordvoerder vir VEAStud Breeders wat die aankope doen, se sy werk is om te sorg dat hy die regte bloedlyne bekom. “Formula One se bydrae sal van onskatbare waarde wees, veral as ‘n mens sy prestasie tot op hede in ag neem.”

VEA Stud Breeders behoort aan VEA Group Holdings (Edms) Bpk wat sowat ‘n dekade gelede tot stand gekom het. Hulle het egter eers onlangs hulleself in die boerbokbedryf begewe.

“Ons visie is om een van die beste stoettelers te wees wat topklas diere teel wat oral in die wêreld in aanvraag is. Ons beplan om binne die volgende twee jaar 500 stoetooie en uitstekende stoetramme hê, en die top stoetdiere wat ons tot dusver vanjaar aangekoop het, sal daartoe bydra.”

Die VEA Stud Breeders-stoet sal op ‘n plaas by Bonnievale in die Overbergdistrik gevestig word en daar word gewoel om alles gereed te maak om die stoetdiere op die plaas te verwelkom.

Naas die stoetkudde met sowat 500 ooie, sal daar met ook ‘n kommersiële kudde van sowat 2 000 ooie geboer word.

Die doelwit is om boerbokvleis aan die plaaslike mark en toenemend aan die buitelandse mark te lewer. “Daar is ‘n groot tekort in die vleismark reg oor die wêreld en VEA Stud Breeders voel ons kan ‘n verskil maak met diere van ’n hoë standaard,” sê William.

Kontakbesonderhede

