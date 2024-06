‘n Normale band kan nie kers vashou by Reinke se Shark Wheel nie!

Werner Wolfaardt werk by Reinke Suid-Afrika. Hy vertel in die video vir kykers meer oor die “shark wheel”.

Alhoewel daar baie wiele is wat soos die een lyk, is dit heeltemal uniek in hoe dit werk. Die “paddles” van die wiel kan individueel afgehaal word, sodat ‘n wiel tjoef-tjaf uit enige vashaakplek gehaal kan word. Dit is ook so gevorm om breed vas te trap en die grond agter die wiel neer te sit.

‘n Normale band kan nie vergelyk word met hierdie bielie-bande nie!

Vir meer inligting, besoek www.reinke.com.