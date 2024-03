Mooi mielies is ‘n moet! | Pioneer Agronomiedag

Jaco Snyman, besigheidbestuurder van Pioneer SA vertel ons meer Pioneer se Agronomiedag en wat Pioneer anders maak.

Hierdie dag het plaasgevind in Bethal. Jaco sê dat so ‘n dag deurslaggewend in vir Pioneer. Dit verg baie beplanning. Nuwe genetika en kultivars word aan produsente bekendgestel.

Jaco is opgewonde oor hoeveel boere teenwoordig was ten spyte van moeilike omstandighede.

Dewalt te Water is van Te Water Boerdery en hulle plant Pioneer mielies. Tans is omtrent 80% van hulle aanplanting van Pioneer.

Hannes Swanepoel is ‘n Pioneer agent in Bethal. Hy noem dat hulle glo in Pioneer en dat dit van die beste genetika is.

Johan Janse van Rensburg, saadbehandelingsbestuurder, help om van die heel begin van die proses saadbeskerming te verseker.

Pioneer en Stoller werk saam om optimale mielieproduksie te hê.

Vir meer inligting, besoek https://www.pioneer.com/za.