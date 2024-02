Minimumloon – Regering se begrip vir ekonomiese realiteite bevraagteken

“Die 8,5% aanpassing van die Nasionale Minimumloon, soos dit op 2 Februarie 2024 in die Staatskoerant gepubliseer is, is totaal en al uit voeling met die ekonomiese realiteite wat besighede ervaar en is aanduidend van die totale gebrek aan begrip oor die ekonomiese toestande in die land”, sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou.

Wilken merk verder op dat werkgewers in die sektor redelike en billike lone aan werknemers ondersteun. Boerdery is geskoei op gesonde besigheidspraktyke waarby ingesluit is finansiële oorwegings ten opsigte van onder andere die beskikbaarheid van genoegsame middele om werknemers te vergoed. “Hierdie (weer) drastiese aanpassing van die nasionale minimumloon is nie net uit voeling met die ekonomiese realiteite nie, maar gaan ook ʼn wesenlike las op die sektor plaas.”

“Die landbousektor beskik oor die vermoë om werk te skep, iets wat die land op hierdie stadium werklik nodig het. Indien die 32% werkloosheidsyfer in ag geneem word, wil dit egter voorkom asof ekonomiese realiteite by die agterdeur uitgewaai het as daar na

besluitnemers se optrede gekyk word. Ideologie en die besef dat die verkiesing waarskynlik meer van ʼn tameletjie gaan wees as wat in vorige verkiesings die geval was, maak dat besluite eerder gefokus is op oorlewing by die stembus in teenstelling met die

skep van ʼn omgewing waarin besigheid kan floreer en kwessies soos werkloosheid en armoede effektief aangespreek kan word,” meen Wilken.

Dit is kommerwekkend dat die Nasionale Minimumloon Kommissie in die verslag wat betref voorgestelde aanpassings aan die minimum loon, ʼn belangrike oorweging soos produktiwiteit, iets waarvoor Suid-Afrika se arbeidsmark weens die verkeerde redes voor

bekend is, nie van melding maak nie. Die effek van ʼn onoordeelkundige minimum loon aanpassing kan ʼn verdere rimpel effek op indiensneming hê, terwyl verdere werksverliese nie buite rekening gelaat word nie.

Bron: Vrystaat Landbou