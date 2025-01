Maak presisieboerdery maklik met Agri Precision se nuwe DJI Agras T50-hommelvir spanningsvrye gewasbestuur

779 words

In ‘n wêreld waar vernuwing landbou ontmoet, bevredig Agri Precision boere se behoeftes met hulle onwrikbare verbintenis om voorpunt-tegnologie aan die Suid-Afrikaanse boerderybedryf te lewer. Frazer McDonald – ‘n mielieboer van die Viljoenskroon-distrik in die Vrystaat – het Agri Precision in 2021 gestig met die oog op presisieboerdery wat boere doeltreffend en ekonomies bevoordeel. Agri Precision se jongste bekendstelling is die DJI Agras T50 – ‘n hommeltuig geskik vir lugpresisiebespuiting en gewasversorging.

‘n Plan spring om in aksie

Frazer vertel dat hierdie blink plan vir alternatiewe spuitmetodes ontwaak het tydens ‘n bo-normale reënvalsiklus. “Die tradisionele metodes was problematies, aangesien ons trekkers en selfloopspuite vasgeval het. Dit het daartoe gelei dat boere nie kon spuit wanneer die peste dit vereis en die weer dit toegelaat het nie.Maar soos hulle sê: ‘n boer maak ‘n plan – en so is Agri Precision gebore.

Die Agras T50 – Krag, presisie en werkverrigting

Die DJI Agras T50 is ‘n kragbron in luglandboutegnologie. Met ‘n dubbelrotor-aandrywingstelsel hanteer hierdie hommeltuig swaar loonvragte: tot 40 liter spuitvrag en 50 kilogram strooivrag. Boere kan nou nuwe vlakke van doeltreffendheid bereik met die T50 se indrukwekkende hoë vloeitempo, wat tot 16 liter per minuut vir bespuiting en 108 kilogram per minuut vir strooi bereik. Hierdie hoë-kapasiteit prestasie verseker vinniger, meer doeltreffende toedienings oor uitgestrekte lande, wat tyd en arbeidskoste vir boere verminder.

Frazer sê: “Dit het ‘n omwenteling in die landbouhommeltuigmark gebring met ‘n groter laaivermoë, langer batterylewe en ‘n intelligente vliegstelsel, wat dit meer doeltreffend maak terwyl dit steeds maklik is om te gebruik.”

Van opmeting van lande tot die toediening van bespuitings, hierdie hommeltuig verseker egalige en akkurate bedekking met ‘n bestendige, stabiele werking. Die hommeltuig se gevorderde hinderniswaarnemingstegnologie stel dit ook in staat om naatloos aan te pas by veranderende terrein, wat veiligheid en doeltreffendheid verseker, selfs in uitdagende toestande.

“Die T50 is meer as bekwaam, maar dit is ontwerp om ‘n spesifieke gaping te vul eerder as om enige bestaande stelsel in die mark te vervang. Wanneer dit reg gebruik word, is dit ‘n waardevolle toevoeging tot enige boerderypraktyk,” vertel Frazer.

Presisie en buigsaamheid om elke draai

Agri Precision is meer as net ‘n lugdiensverskaffer; hulle is ‘n betroubare vennoot in die boerderygemeenskap, toegewyd om produktiwiteit te verbeter en oeste te beskerm. Die T50 se gevorderde ontwerp sluit opsies vir outomatiese en handmatige bediening in, sowel as ‘n Orchard Mode Variable Rate Application-funksie, wat dit veelsydig maak vir uiteenlopende landskappe en gewastipes. Vir bykomende presisie, bied die T50 se vierbesproeiingstel omgekeerderigtingbespuiting, wat ‘n indrukwekkende vloeitempo van 24 liter per minuut behaal, perfek om groter of digter gewasgebiede met gemak aan te pak.

Seinstabiliteit is ook ‘n sleutelkenmerk van die T50-hommeltuig, met ‘n O3-video-oordragreeks van twee kilometer, en opsionele DJI Relay-ondersteuning vir ononderbroke aanlynwerking. Hierdie betroubaarheid in skakeling verseker dat selfs in afgeleë plekke die hommeltuig bestendig presteer, wat boere vertroue bied in die dekking en akkuraatheid van elke vlug.

Frazer vertel: “Hierdie stelsel stel ons in staat om meer hektaar per uur doeltreffend en ekonomies te spuit, wat ons markdoeltreffendheid aansienlik verbeter. Ek kan met vertroue sê dat die intelligente vlugstelsel van die nuwe T50 die grootste verskil aan ons boerdery-onderneming gemaak het.”

Omgewingsvoordele vir die boer

Frazer noem dat daar verskeie omgewingsvoordele is met die gebruik van hommeltuie op die plaas. “Eerstens verminder dit chemiese gebruik deur presisie-toediening en geteikende bespuiting. Dit bevorder ook hulpbronbestuur, wat lei tot waterbesparing en meer doeltreffend gebruik van kunsmis. Hommeltuie kan grondgesondheid verbeter deur erosie te voorkom en optimale bewerkingspraktyke te ondersteun. Daarbenewens dra hulle by tot ‘n laer koolstofvoetspoor deur verminderde brandstofverbruik en doeltreffende veldbestuur. Hommeltuie help met biodiversiteitsbesparing, geteikende plaagbeheer, habitatmonitering en volhoubare boerderypraktyke – terwyl dit ook afval verminder en wisselbou bevorder. Kortom, hommeltuie is ‘n waardevolle hulpmiddel vir die bevordering van omgewingsvriendelike landbou.”

Uitstekende diens, kundigheid en veiligheid

Agri Precision is trots daarop om gekwalifiseerde, ervare vlieëniers te hê wat uitsonderlike vlugbeplanning en veiligheid prioritiseer om te verseker dat elke vlug met die grootste sorg uitgevoer word. Klante ontvang nie net presiese toepassings nie, maar ook toegang tot veilige, wettige en versekerde lugdata en beeldmateriaal. Elke deel van Agri Precision se diens is fyn ingestel om aan boere se behoeftes te voldoen, wat hulle help om gewasse se gesondheid met maksimum doeltreffendheid te beskerm, te behandel en te handhaaf.

Die Agras T50-bekendstelling versterk Agri Precision se verbintenis tot vernuwing, presisie en klantetevredenheid, en bied Suid-Afrikaanse boere toegang tot ‘n spelveranderende instrument wat presiesheid letterlik binne hulle bereik plaas.

Vir meer inligting, kontak Agri Precision by admin@agri-precision.co.za / (073)-524-9211 of besoek hulle webtuiste by https://hello.profileme.app/agri-precision.