Louma Boerdery Produksieveiling- 8 Nov 2023

Louma Boerdery se veiling word aangebied Woensdag die 8ste November 2023 op die plaas Groot Kranz buite Lindley om 11H00. Die veiling bied die koper Slaggereed beeste, dragtige vroulike diere en oop verse aan, die skaap komponent op die veiling bied die koper ook verskeie opsies.

Van al die vee wat op aanbod is, is die totale kudde op die plaas hormoonvry. Volgens Phillip Hattingh, plaasbestuurder word daar net op die natuurlike manier geboer op die vier plase op Lindley. Afgesien van die Slaggereed diere word daar ook met Brahmane (Nedibest Brahman), Beefmasters, Simbras en Droughtmasters geboer. Met die plaas wat teen die Valsrivier geleë is word daar genoeg voer aangeplant vir die vee.

Wat op die veiling verwag kan word:

1490 Skape:

600 Ooie (2 Tand tot volbek, gespeen, dekseisoen begin 1 Desember)

800 Speenlammers (Stoor)

50 Slaghammels

40 Ramme

Skape bestaan uit Dohne Merino en Merino tipes.

Goeie boerskape.

Dragtigheid en katalogus inligting sal op die dag van die veiling beskikbaar wees.

Bees Aanbod : Hormoonvrye kudde

80 Koeie met kalwers

120 Koeie – Dragtig , swaar dragtig of besig om te kalf

120 Verse gespeen , gereed vir die bul

Slagvee:

140 gevoerde osse (slaggereed , ongewissel tot 2 tand)

6 Wagyu gevoerde osse (slaggereed)

50 vet slagkoeie

Vroulike diere bestaan uit Bonsmara en Bonsmara X, Simbra en Beefmaster X.

Goeie boerbeeste.

Dragtigheid en katalogus inligting sal op die dag van die veiling beskikbaar wees.

Al die beeste op veiling is hormoonvry.

Bulle:

5 Wit Brahman Bulle

3 Simbra Bulle

40 Wit Brahman beeste:

18 Verse, moontlik dragtig

22 Koeie, Dragtig of met verse

Uitstekende wit Brahman vroulike diere.

Dragtigheid en katalogus inligting sal op die dag van die veiling beskikbaar wees.

Al die beeste op veiling is hormoonvry.

Veehanteringtoerusting:

600 Plastiek hekkies (1.3m)

30 PVC waterpyp krippe (6m)

Besoek Louma Boerdery se webwerf om meer te sien oor hierdie uitgebreide boerdery : https://www.louma.co.za/

Nedibest Brahman en Gasverkopers hou hulle 1ste produksie veiling aan te Plaas Fairfield B net buite Thabazimbi die 1ste Februarie 2024. Dagboek hierdie datum.

Kontak: