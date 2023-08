Liefde vir landbou help om die somme te laat klop

deur Tisha Steyn ՚n Jong vrou met ՚n diepgewortelde liefde vir landbou is besig om boere landwyd te help om hulle potensiaal te ontsluit. “Ek […]

deur Tisha Steyn

՚n Jong vrou met ՚n diepgewortelde liefde vir landbou is besig om boere landwyd te help om hulle potensiaal te ontsluit.

“Ek was nog altyd lief vir boerdery,” sê Yolandi Kruger, wat op ՚n plaas buite Bloemfontein grootgeword het. Van gr 1 tot matriek het sy President Steyn-Skool op Bainsvlei bygewoon, maar naweke en vakansies was sy op die plaas om alles van boerdery te leer.

Na skool is sy na die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein. Sy het altyd geweet sy wil eendag ՚n beroep beoefen wat boerdery en sakebestuur insluit, maar het nie geweet hoe om die keuses te kombineer nie.

“Met die openingsdag van die Universiteit was ek en my ouers steeds onseker oor watter studierigting die regte keuse sou wees: Finansies of landbou? Dit was ՚n moeilike besluit!”

Uiteindelik het sy op B Com Finansiële Bestuur besluit, met Landbou-ekonomie as ՚n ekstra vak om te kyk of sy daarvan hou. Dit was die perfekte keuse, en nadat sy haar graad behaal het, het sy ook ՚n honneurs in Landbou-ekonomie gedoen.

Daarna het sy by OVK op Ladybrand as ՚n graanverkryger gewerk totdat sy die geleentheid gekry het om by Graan SA aan te sluit waar sy finansiële ontle-dings en sakeplanne vir boere opgestel het.

Terwyl sy by Graan SA gewerk het, het sy ՚n MBA aan die Universiteit verwerf. “As deel van my studie het ek navorsing gedoen oor die gebruik van tegnologie in landbou. Ek het dit baie geniet en dit het ՚n deur oopgemaak om binne Graan SA na ՚n nuwe afdeling as ՚n datawetenskaplike admini-streerder in Pretoria te skuif.”

Binne ՚n paar maande het sy begin huis toe verlang. “Ek wou terugkeer Vrystaat toe om nader aan my familie en die boeregemeenskap te wees – en was dit die begin van Dunamus Agri Advisory,” vertel sy.

“Dunamus is ՚n Griekse woord wat beteken ‘sterk krag, potensiaal of vermoë’ en ek wil daardeur kliënte help om hulle eie potensiaal te ontgin en hulle boerdery se volle krag te ontsluit.”

Dunamus Agri Advisory, wat in Bloemfontein gesetel is, is ՚n raadgewende maatskappy wat fokus op landbou-ekonomiese dienste. Dit sluit die ontleding van boerderye, hantering Steynvan aansoeke om finansiering, strate-giese beplanning en opleiding in.

Liefde vir landbou

Op 1 September 2016 het sy met die onderneming begin en so het haar grootworddroom om boerdery en sakebestuur te versoen, ՚n werklikheid geword.

“Ek het ՚n passie vir landbou en hou daarvan om met boere te werk. Ek kan hulle dalk niks leer van mielies plant, veeboerdery of meganisasie nie, maar ek kan ՚n verskil in die finansiële bestuur van hulle boerdery maak: Die kern van Dunamus Agri Advisory se werk is om produsente te help om hulle potensiaal te ontsluit.

“My vormingsjare op die plaas het ՚n diepgewortelde liefde vir boerdery en boerderygemeenskappe laat ontwikkel,” vertel sy. “Ek voel tuis wanneer ek met boere werk – ek verstaan die konteks omdat ek baie van die uitda-gings self beleef het.

“Die meeste boere is gewoonlik uitstekend met die praktiese bestuur van boerdery en hulle kan goed organiseer en kommunikeer. Maar ՚n moderne boerdery bestaan uit soveel verskillende fasette dat een persoon nie altyd al die nodige vaardighede of kennis het om alles te laat floreer nie. Dit is waar Dunamus ՚n rol speel en help met die strategiese en geldelike aspekte – ons bring ՚n onafhanklike benadering en vars perspektief tafel toe.”

Uitdagings in landbou

“Ons leef in interessante tye waar daar nie ՚n tekort aan uitdagings is nie – jy hoef nie ver te soek om te sien hoe mense en sakeondernemings swaar trek nie,” sê sy.

Landbou is ook nie sonder uitda-gings nie: Boerderye funksioneer in ՚n omgewing wat aan baie faktore waaroor die boer geen beheer het nie, blootgestel word.

“Dink maar aan natuurlike faktore soos reën, wind, hael, ryp en koue; ekonomiese faktore soos insetkoste, produkpryse, die verbruiker se koopkrag en toegang tot finansiering; die politiek en menslike faktore soos die mense wat saam met jou boer, jou werksmag, bure en die uitdagings van die breër landelike omgewing.”

Dié uitdagings kan ՚n boerdery maak of breek. “Boere is planmakers en as ՚n probleem opduik, maak hulle gou ՚n plan om dit op te los. Al het hulle nie beheer oor die eksterne faktore wat hulle boerdery beïnvloed nie, kan hulle gou daarop reageer indien hulle ՚n plan van aksie in plek het!”

Wat doen Dunamus Agri Advisory?

“Aanvanklik het ons kontantvloeibegrotings en aansoeke om finansiering gedoen, maar vandag bied ons ՚n wye reeks dienste aan ons kliënte – boerdery benodig ՚n gesofistikeerde benadering en ons staan reg om daarmee te help.”

Dunamus Agri Advisory help met finansiële beplanning met die oog op ՚n sakeplan vir die volgende twee tot drie jaar. Die boerdery word strate-gies ontleed om geleenthede en sterkpunte uit te bou, en bedreigings en swakpunte doeltreffend te bestuur om volhoubare winsgewendheid te verseker. ՚n Strategiese sakeplan en opvolgplanne om lewensvatbare produksie-eenhede te verseker word in samewerking met al die betrokke rolspelers gedoen.

Dit sluit onder meer in:

Strategiese ontleding van ՚n boerdery.

Die opstel van sakeplanne vir die uitbreiding van die boerdery, herstrukturering van skuld, en die vasstel van norms waaraan die boerdery se prestasie gemeet kan word.

Lewensvatbaarheidstudies vir verskillende gewasse om te bepaal of dit winsgewend sal wees, en dit te vergelyk met ander vertakkings van die boerdery.

Opvolgplanne vir ՚n familieboerdery en die bestuur van die toepassing daarvan.

Hulpverlening met projekbeplanning en die toepassing daarvan.

Opleiding van jong, nuwe toetre-ders tot die landbousektor, asook gevestigde boere en boervroue.

Toepassing van die sakeplan word ondersteun met Xero® Rekening-kundige sagteware wat boekhouding met intydse ontleding en vertolking makliker maak.

Opleiding

Die kursusse wat aangebied word sluit in:

Inleiding tot boerderybestuur en finansies

Inleiding tot graanbemarking

Families wat floreer in die familieboerdery

Boekhouding vir die boervrou

Die kursusse, wat oor twee dae strek, en werksessie van ՚n dag lank word aanlyn en persoonlik aangebied. Daar is ook ondersteuningsgroepe op Facebook.

Besoek die webtuiste by http://dunamus.co.za/ of vind meer uit oor die kursusse by https://courses.dunamus.co.za/. Besoek ook Dunamus Agri Advisory op Facebook, LinkedIn en Instagram.