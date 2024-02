Kynoch Ultra Starter – ultra maklik, ultra doeltreffend!

Sukkel jy om jou gewasse te verbou? Is jou grond onvrugbaar? Is jy verlore en moedeloos? Kynoch stel bekend: Ultra Starter!

Hierdie nuwe Ultra-reeks van Kynoch is perfek om nuwe lewe in jou grond en gewasse te plaas.

Of jy met vrugte, neute, groente of weidings boer, hierdie kunsmis kan jou ‘n voorsprong gee. Dit kan in ‘n verskeidenheid korrelkunsmisprogramme gebruik word, wat dit ‘n ideale keuse vir baie boere maak. Dit is uiteenlopend en kan tydens planttyd gebruik word, maar ook na-opkoms as topbemesting.

Wat is Ultra-kunsmis?

Dit is ‘n droë, premium korrelkunsmis wat ‘n verskeidenheid voedingstowwe bevat soos stikstof, fosfor, bykomende swael, magnesium en ‘n gespesialiseerde kaliumbron wat ‘n laer soutindeks het. Dit is bedek met ‘n hoogs gekonsentreerde mikro-elementformulering wat sink, yster, mangaan, koper en boor aan die plant verskaf.

Die Ultra-reeks is spesiaal ontwerp vir plante wat mikro-elemente benodig.

Dit is maklik om te gebruik en word op dieselfde manier toegedien as wat jy ‘n standaard korrelkunsmis sou toedien. Soos met al Kynoch se produkte het jy die bykomende voordeel van ondersteuning deur ‘n Kynoch-landboukundige wat voorstelle kan gee oor toedieningstyd, -metode en -volume.

Hoekom Ultra Starter?

Enige plant wat ‘n goeie sterk begin het, sal beter presteer as plante wat sukkel om voedingstowwe in daardie eerste belangrike weke te verkry. Wanneer die groeiseisoen begin, sal die mikro-elemente in die kunsmis onmiddellik beskikbaar wees om ‘n sterk begin aan jou gewasse te gee.

Dit is perfek vir jou gewasse se optimale groei, ontwikkeling en produksie. Die Ultra-reeks is maklik om te gebruik en verseker dat jou gewasse ‘n gebalanseerde voedingsbenadering geniet.

Daar is ‘n hele lys toestande wat kan lei tot ‘n tekort aan mikro-elemente. Die formulering van Ultra Starter verseker dat hierdie elemente beskikbaar bly.

Kunsmis verlaag gewoonlik die pH van spesifieke sones rondom die kunsmiskorrels. Dit help die mikro-elemente om langer beskikbaar te bly vir plantopname. Dit is dus ook perfek vir grond met ‘n hoër pH.

Vir meer inligting, kontak: 011-317-2000 of info@kynoch.co.za, of besoek www.kynoch.co.za.