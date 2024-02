Kynoch se KynoHumate Black laat ’n soet smaak

KynoHumate Black is die geheime wapen as jy plante wil hê wat vinnig groei en nie sommer gou flou word nie.

Hierdie donkerbruin vloeistof is kunsmis wat baie humiensuur bevat. Met ’n pH van 10 tot 12 is dit geskik vir alkaliese oplossings en moet glad nie by suuroplossings gevoeg word nie. Die humiensuur wat in hierdie kunsmis is, verhoog die metabolisme van die plant. Dit help die plant om vinniger te groei en beter te presteer onder spanningstoestande.

Wat maak humiensure so doeltreffend?

Humiensure is betrokke by verskeie plant- en grondfunksies. Dit help byvoorbeeld om die beskikbaarheid van plantvoeding te beheer. Gevolglik beheer dit ook die samestelling van mikro-organismes in die risosfeer.

Die toediening van humiensuur is baie belangrik vir die bevordering van wortelgroei. Dit het ’n ouksien- of hormoonuitwerking op plante wat veral laterale wortelonwikkeling bevorder. In die grond is daar bakterieë wat saam met die plantwortel leef en die plant se vermoë om voedingstowwe deur die wortels op te neem verhoog. Humiensure ondersteun hierdie bakterieë deur die rol wat dit speel in die grondbiologie.

Metaal-ione soos yster en ander mikro-elemente word vervoer deur die plant. Humiensure bevorder die kompleksering, mobilisering en vervoer van hierdie mikro-elemente. Dit beïnvloed die aluminium en ysteroksiedes in die grondoplossing. Uiteindelik is daar meer fosfaat beskikbaar in die grond vir die gewasse om op te neem.

Te veel sout is nie goed vir gewasse nie. Humiensuur bekamp dit deur die selwande van die plant te beskerm deur ’n verhoogde aminosuurkonsentrasie. Dit verlaag die plant se natrium opname en sodoende word die plant se verdraagsaamheid van hoë souttoestande verhoog.

Dit is ’n uitgemaakte saak: humiensure is goed vir jou plant. Help, gaan hierdie kunsmis help, hetsy dit ’n nuwe gewas is wat in die vestigingstadium is, of ’n volwasse plant wat in spanningstoestande groei.

Hoe gebruik ek hierdie kunsmis?

Afhangende van die doel en die gewas, gaan toediening van die KynoHumate Black verskil. Die tabel hieronder is nuttig vir ’n vinnige antwoord in ’n kunsmis-noodgeval.

Vir meer inligting, kontak 011-317-2000, info@kynoch.co.za of besoek www.kynoch.co.za.