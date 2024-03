Kynoch kén kunsmis! | KynoFulvate Yellow

Hentie Cilliers is ‘n Kynoch-landboukundige. Hy vertel ons meer oor KynoFulvate Yellow.

Dit is ‘n bruin-geel vloeibare produk. Dit bevat 10% fulviensuur.

Die klein koolstofkettings wat dit bevat gee dit ‘n paar unieke eienskappe.

Van die voordele daarvan is dat dit komplekse met metaalysters kan vorm en dit deur die plantmembrane kan beweeg. Dit beteken metaalioneword deur die plant vervoer. Die aminosure in die selle word verhoog, wat die plant help om strestoestande te hanteer. Die KynoFulvate dien as ‘n bron van voedsel en verhoog wortelontwikkeling. Dit kan as blaar- of worteltoediening toegedien word.

Vir meer inligting, besoek www.kynoch.co.za.