Kragdag bied nuwe antwoorde vir selfdoen

By

KragDag is meer as net ՚n blote ekspo; dit is ՚n beweging wat mense aanspoor om saam te werk om ՚n toekoms te skep waar ons nie net oorleef nie, maar waar ons kan floreer.

In die veertiende jaar van sy bestaan konsentreer KragDag sterk op hernubare energie, volhoubare lewe en selfvoorsiening, en die ekspo word elke jaar nog gewilder.

In Augustus vanjaar het meer as 36 000 mense KragDag op Diamant-vallei Landgoed, twintig kilometer oos van Pretoria, bygewoon.

In die lig (of sal ons sê duisternis) van Suid-Afrika se voortslepende energiekrisis, was KragDag se tema vanjaar “Kom ons bou ՚n kragstasie”.

KragDag het oor vier dae gestrek met 600 stalletjies, ՚n verskeidenheid uitstallings en demonstrasies, werksessies en aanbiedings.

KragDag se wye reeks aanbiedings het gewys hoe mense en groepe ՚n verskil in baie sfere van die samelewing kan maak. Dit was bemoedigend om te sien hoe die kunstenaars, sprekers en praktisyns saamgewerk het om die gehoor te begeester en toe te rus om ՚n positiewe verandering te maak.

KragDag moedig deelnemers aan om hulle belangstellings, talente en planne uit te leef in ՚n gesamentlike poging om die wêreld vir ons almal ՚n leefbaarder en lekkerder plek te maak.

Besprekings van staatsverval en alternatiewe gemeenskappe beklemtoon die waarde van skeppende benaderings tot samelewingsprobleme. Die volhoubare landbou- en veepraktyke wat gedemonstreer is, was ook deurslaggewend om ՚n veiliger toekoms te skep.

Die optredes deur nuwe en opkomende kunstenaars was nie net vermaaklik nie, maar ook ՚n herinnering aan die rol wat kuns kan speel om positiewe maatskaplike verandering teweeg te bring.

Die organiseerders het KragDaggangers in staat gestel om betekenisvolle gesprekke te voer en ervarings met mekaar te deel.

KragDag het die belangstelling en geesdrif van boere laat herleef deur die nuutste en beste oplossings in landbou ten toon te stel. Die ekspo het ontwikkel in ՚n ontmoetingsplek vir diegene wat belangstel om van mekaar te leer en hulle horisonne uit te brei.

Die ekspo brei elke jaar uit in deelname en omvang, en trek nie net boere en kundiges in die bedryf nie, maar ook ondernemers, wetenskaplikes en beleidmakers wat wil help om die groeiende selfvoorsiening- en vernuwingbeweging te bevorder.

KragDag se suksesverhale is kragtige herinneringe dat positiewe verandering moontlik is en dat dit binne elkeen se vermoë is om ՚n beter toekoms te skep.

KragDag moedig hulle besoekers aan om hulle horisonne uit te brei deur hulle bloot te stel aan nuwe konsepte en inligting. Mense van alle vlakke van die samelewing is deur die geleentheid begeester, en werk nou saam om ՚n verskil in hulle gemeenskappe te maak.

Besoekers verlaat KragDag met ՚n hernieude sin vir doelgerigtheid en die vasberadenheid om ՚n verskil in hulle eie lewens en die wêreld as geheel te maak, so die impak van die geleentheid gaan veel verder as die oorspronklike bedoeling.

“KragDag is nie net ՚n jaarlikse gebeurtenis nie; dit is ՚n beweging,” vertel Sone Saunders, oorhoofse koördineerder van KragDag. “՚n Maatskaplike beweging wat hoop om almal te betrek by die skep van ՚n toekoms waarin die mensdom nie net standhou nie, maar floreer.”

Dagboek jou kalender vir 8 tot 10 Augustus vir Sakeliga KragDag 2024. Besoek www.kragdag.co.za of skakel die kantoor by (+27)87-231-1644 vir meer inligting oor KragDag en hoe jy betrokke kan raak.