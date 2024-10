Jou gids tot waterlisensies … en hoe Irrigation Survey and Design kan help!

Suid-Afrikaanse boere benodig waterlisensies om wettig water te onttrek uit natuurlike bronne soos riviere, damme of ondergrondse bronne.

Die Departement van Water en Sanitasie bestuur hierdie proses om watergebruik te reguleer en om te verseker dat boere nie hierdie waardevolle hulpbronne uitput nie. Waterlisensies speel ’n sleutelrol in die voorkoming van ooronttrekking, die handhawing van watergehalte, en die bevordering van volhoubare landboupraktyke.

Veral in gebiede waar water skaars is, is hierdie lisensies uiters belangrik, aangesien dit boere in staat stel om toegang tot groter waterbronne te kry, wat noodsaaklik is vir besproeiing.

Met klimaatsverandering en bevolkingsgroei wat bykomennde druk op Suid-Afrika se waterbronne plaas, is dit meer kritiek as ooit om ’n waterlisensie te verkry. Deur aan die regulasies te voldoen, kan boere boetes of beperkings op watergebruik vermy en terselfdertyd hulle langtermyn-landbouproduktiwiteit verseker.

Vir boere wat onseker is oor waar om te begin, bied Irrigation Survey and Design die hulp wat hulle nodig het.

Jou lisensie na wettige water

Irrigation Survey and Design het meer as 17 jaar se ondervinding en spesialiseer in die verkryging van waterlisensies vir Suid-Afrikaanse boere. Hierdie lisensies is noodsaaklik vir die bestuur van waterbronne vir landboudoeleindes volgens staatsregulasies. Hulle kundigheid verseker volhoubare waterbestuur en help boere om aan wetlike vereistes te voldoen en besproeiingshulpbronne te optimaliseer.

Gestig in 1999, was die maatskappy betrokke by grootskaalse besproeiingstelsels, toerustingvoorsiening, en sleutelklaar projekte. Hulle werk strek oor grense, met klante in lande soos Namibië, Zimbabwe, Botswana en Zambië. Met meer as 10 jaar ondervinding in Watergebruiklisensie-aansoeke (WULA), is Irrigation Survey and Design meer as bekwaam om boere te ondersteun en volhoubare watergebruik in die landbou te bevorder.

Van die dienste wat hulle bied sluit in:

Watergebruikslisensie-aansoeke by die Departement van Water en Sanitasie

Omgewingsimpakstudies

Ontbossingspermitte

Geo-hidrologie, soos boorgattoetse en die opstel van geo-hidrologiese verslae

Damontwerpe en die kategorisering van damme

DWS-rekeningrekonsiliasies

Landbou-ontwikkelingsontwerpe,

1:100 jaar vloedlynbepalings,

Historiese water gebruiksontledings

Kontakbesonderhede

Vir meer inligting, stuur ‘n e-pos na info@irrigationsurveyanddesign.co.za of skakel (+27)74-446-4342. Besoek ook hulle webwerf by www.irrigationsurveyanddesign.co.za of hulle Facebook-blad by https://www.facebook.com/ISD.PTY.Ltd.