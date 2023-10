Jongboere hou landbou se toekoms in hulle hande

՚n Onlangse besoek aan die jong landboustudente van Tuks wys duidelik: Landbou in Suid Afrika is nie ’n verouderde beroep met ’n beperkte toekoms nie – dit is vele beroepe ineen, waar sukses behaal kan word en ’n volhoubare toekoms geskep kan word.

Uit Tuks se landboustudente straal ՚n gevoel van optimisme, opgewondenheid en hoop vir die toekoms van landbou, amper asof hulle almal uit een mond praat!

Jongmanne se sterk liefde vir boerdery

Die landboujeug van vandag waarborg die landbou van die toekoms. ՚n Paar van die jongmanne vertel hoe en waar sien hulle die toekoms van landbou.

Francois Briers, Plant- en Grondkundestudent by Tuks Landbou, vertel: “Ek het die groot voorreg gehad om op ՚n plaas te kon grootword. My pa is ՚n boer en my grootste leermeester en inspirasie. Dit is wat ek ken, dit is wat ek doen, en my groot droom is om hierdie tradisie en bedryf te laat voortleef. Daar is nog ‘n groot pad wat vir ons voorlê.”

Izak Van Der Merwe, Veekundestudent by Tuks Landbou, sê: “Dit is vir my as jong opkomende boer belangrik om aktief betrokke te bly by die landbousektor, deur skoue soos NAMPO en landbougeleenthede soos boeredae en veilings by te woon, en ook by landbou-organisasies soos TLU-SA betrokke te wees, om die nodige blootstelling te kry en kontakte op te bou.”

Hy voeg by: “Die toekoms vir ons jongboere maak my baie opgewonde. As jy ՚n liefde en geesdrif vir iets het, moet jy dit volg. Alhoewel daar baie uitdagings daarmee saamgaan, is dit steeds iets waaroor ek baie passievol en opgewonde raak. Landbou is my lewe en waarvoor ek leef!”

HW Beeken, Plant- en Grondkundestudent by Tuks Landbou, vertel: “Van kindsbeen af het ek ՚n liefde en geesdrif vir die landboubedryf. Landbou is ’n leefwyse, landbou is liefde, en landbou is onophoudelike uitdagings.” Hy voeg by: “Ek dink ons kan baie by ons voorvaders en geslagte voor ons leer. Hulle het klippe gekou hier in Afrika, en as dit nie vir daardie grondslag was nie, sou ons nie die vrugte daarvan pluk en suksesvol voortboer nie. Landbou is veel meer as net ՚n alledaagse werk; ՚n mens ontwikkel ՚n liefde daarvoor.”

Jewyk Pretorius, Veekundestudent by Tuks Landbou, vertel: “Die landbousektor toon tans ongelooflike groei en vooruitgang is en dit simboliseer vir my volhoubaarheid. Ek is opgewonde oor die toekoms van die landboubedryf en wat dit vir ons as jong opkomende boere inhou. Ek dink dit sal dom wees om nie die geleenthede wat na ons kant toe kom met albei hande aan te gryp en die beste daarvan te maak nie.”

Landbou bied soveel geleenthede

Case IH se mense glo dit is belangrik om betrokke te bly by georganiseerde landbou omdat landbou so ՚n moeilike omgewing is om te betree, maar wel soveel geleenthede bied, selfs vir ’n ondernemer. Daarom bly Case IH in voeling met die landbougemeenskap en jongboere wat die landboubedryf betree. Hulle hou die belofte van ’n gesonde toekoms in landbou in.

Case IH en Tuks Landbou glo dat die jong, opkomende boere die toekoms van Suid-Afrika se landbou veilig in hul hande het. Case IH is opgewonde om deel te vorm van die vooruitgang van landbou en die rol wat hulle daarin speel, sê Chimene de Villiers, bemarkingsbestuurder van Case IH.