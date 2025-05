JoJo maak waterbesparing eenvoudig

464 words

JoJo se leuse sê dit alles: Water is lewe! Hulle weet ook dat wanneer dit by waterberging kom, is daar nie net een oplossing wat almal pas nie. Daarom bied JoJo omvattende oplossings wat jou onderneming, jou sak en jou behoeftes sal pas.

Waterberging bestaan ook nie meer net uit ‘n tenk en ‘n pomp nie. Met JoJo se nuutste produkte kan jy beheer neem oor die inloop, uittap en vlakke van jou tenk. Dit kan jou tyd, moeite en geld bespaar.

JoJo Monitor Tank Level

Hierdie toestel stel jou in staat om te alle tye op hoogte te bly van jou tenkvlakke deur bloot net na jou slimfoon se skerm te kyk.

‘n Radarsensor word bo-op jou tenk se deksel vasgemaak en die toestel meet dan die vlakke deur middel van die sensor. Die data word na die JoJo-moniteringstoep op jou slimfoon gestuur waar jy kan sien hoeveel water ingeloop het en hoeveel uitgetap het. Jy kan ook die historiese data bêre en later nagaan om jou meer beheer oor jou waterverbuik gee.

Die JoJo Monitor Tank Level gee jou akkurate watervlaklesings van 150 mm tot 5 000 mm.

Remote Tank Pump Controller

JoJo se afstandbeheerde tenkpomp (Remote tank pump controller) doen die harde werk vir jou. Die stelsel kom met ‘n afstandsbeheerde sensor wat op jou tenk geïnstalleer word. Hierdie sensor meet deurlopend die vlakke van jou tenk, en indien tenkvlakke dan onder ‘n sekere persentasie gaan stuur dit ‘n sein na jou pomp.

Die boorgat- of aanjaagpomp skakel dan aan sodat jou tenk weer kan vol loop. Sodra die sensor opmerk dat die tenk vol is, stuur dit ‘n sein na die pomp om af te skakel. So het jy deurlopend ‘n vol tenk sonder moeite om self die tenkvlakke na te gaan en die tenk vol te hou.

JoJo Monitor Water Meter

JoJo se watermetermoniteringstelsel bring vir jou gerustheid. Die stelsel meet die invloei en uitvloei van water na jou tenk, asook die vloeispoed. Nou kan jy meer duidelikheid en beheer hê oor jou watergebruik deur noukeurige boekhouding te doen.

Hierdie stelsel kan via ‘n toep op jou slimfoon nagegaan word. Indien jy nie tuis is nie en jy sien dat daar water vloei, kan dit ‘n aanduiding wees van ‘n lekkende of gebarste pyp, en dus kan jy vining reageer voordat te veel skade aangerig word of water verlore gaan.

JoJo se nuwe slimtegnologie help jou om jou waterverbuik te optimaliseer en te bestuur. JoJo bied omvattende oplossings vir jou waterbestuur en -berging en kan jou help met opgaartenks, filtreringsstelsels, pompe en meer.

Wanneer dit by jou water kom, moenie sommer enigiemand vertrou nie; vertrou die mense wat weet van water, vertrou JoJo. Jy kan met hulle in aanraking kom deur hulle webstuiste te besoek by www.jojo.co.za.