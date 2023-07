Inni-Bos Bosvelders: Gefokus op kwaliteit, genetika

Dit sit nie in enigeen se broek om die Bosveld te tem nie. Jy moet hare op jou tande en passie in jou hart hê […]

Dit sit nie in enigeen se broek om die Bosveld te tem nie. Jy moet hare op jou tande en passie in jou hart hê om in uiterste temperature en uitdagende omstandighede skaap te boer. As jy egter die regte ras en genetika vir jou omgewing selekteer, dan het jy ’n voorsprong.

In die hartjie van die Bosveld boer Louw De Wet saam met sy Pa, Jaco De Wet met Bosvelders. Hulle stoet staan bekend as Inni-Bos Bosvelders, waar daar letterlik met die Bosvelders in die bos geboer word.

Die plaas Dronkfontein, in die Marble-Hall distrik, spreek van doelgerigtheid en netheid. Selfs die eenvormigheid van die skaaptroppe is opvallend. Jy besef gou dat Louw en Jaco van Inni-Bos Bosvelders daardie iets ekstra het om suksesvol in die Bosveld te boer.

Bosvelderskape is hoogs vrugbaar, mediumraamdiere, het goeie moedereienskappe, ’n sterk tropinstink, is gehard en aangepas by die toestande in die Bosveldgebiede. Die Bosvelderras bestaan ideaal uit 50% Bapedi-, 25% Witdorper- en 25% Van Rooy-skaap. ’n Skaap uit die geskiedenis van Afrika, vir die toekoms in die Bosveld.

Die ontstaan van Inni-Bos Bosvelderstoet

“Ek en my Pa boer al ‘n paar jaar met die ras. Ons wou graag waarde toegevoeg het tot ons boerdery. Nadat ons deeglike navorsing gedoen het oor kleinvee rasse, het ons besluit op die Bosvelders. Ons grootste behoefte en die rede waarom ons op die Bosvelder-ras besluit het was om ’n dier te kry wat by die veeleisende toestande van die Bosveld kan aanpas, en veral weerstand teen hartwater en parasiete kan bied. Ons was opsoek na ‘n vrugbare, geharde en aanpasbare skaapras, en dit was juis wat die Bosvelders vir ons bied,” vertel Louw.

Inni-Bos se teling en seleksie

Inni-Bos Bosvelders spog met ‘n lampersentasie van 160% en ‘n 97% herbesetting van dieselfde diere. Inni-Bos se doelwit is om hulle diere jaar na jaar te verbeter en hulle bouvorm perfek te teel. Louw voeg by: “Ons teelbeleid is om ‘n vroegryp, aangepaste en vrugbare skaap te teel, wat ook die Bosvelder so uniek maak. Ons keur ons skape baie streng, en paar ons skape drie maal per jaar. Produktiwiteit geld veral ook vir die ramme.”

Deur seleksie onder ekstensiewe toestande toe te pas, bereik Inni-Bos hulle ideaal om beter aangepaste, geharde diere te teel. “Weens ons streng seleksie bou ons, ons kudde op om weerstand te bied teen uitdagings soos hartwater en haarwurm,” sê Louw.

Die toekoms van die Bosvelders

Die gewildheid van die Bosvelders het in die afgelope tyd baie toegeneem. Louw sê hy is baie opgewonde oor die toekoms, want hy glo dié skaap is ideaal vir die toekoms van ’n skaapbedryf in die hartwatergebiede van die Bosveld.

Hartwater was vir lank die doodsteek van geslaagde skaapboerdery in die noordelike Bosveldgedeeltes van Suid-Afrika. Dié skaapras is nou die antwoord vir produsente wat skape in dié gebiede wil aanhou.

Bosvelder Studiegroep Elite produksieveiling

Inni-Bos Bosvelders bied met trots top Bosvelder genetika aan by die Bosvelder Studiegroep veiling, 26 Augustus 2023, te Warmbad Veemark.

“Ons diere wat op veilings aangebied word, word streng geselekteer, ons sal nie diere op veiling aanbied, wat ons nie self sal gebruik of aankoop nie,” sluit Louw af.

