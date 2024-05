Hier is Case IH se jongste bul!

By die groot rooi standplaas in die middel van NAMPO-park was daar vanjaar weer talle hoogtepunte, nuwe bekendstellings en heelwat trekpleisters wat Case IH se standplaas by NAMPO 2024 behoorlik aan die wemel gehad het.

Case IH is stewig geanker in landbou en dit is weer eens vanjaar by NAMPO bevestig. ՚n Hoogtepunt vir die Case IH-span was die bekendstelling van hulle nuwe mooi, rooi Optum CVX 270 / 300-trekker.

Meer oor die jongste Optum-bul in Case IH se stal

Case IH se nuwe Optum is beslis die veelsydige werkesel-trekker wat enige boer op sy plaas nodig het. Of jy nou lande moet bewerk, strooi of spuit, is hierdie trekker sinoniem met boer vooruit! Hierdie trekkerreeks val tussen die Magnum- en Puma-reeks en is beskikbaar in 270- en 300- modelle. Die Optum beskik oor ՚n 6,7 ℓ FPT sessillinderenjin en lewer 202 tot 225 kW.

Die Optum CVX 270 / 300 word vervaardig in Case IH se fabriek in Oostenryk en nou op Suid-Afrikaanse grond, beloof dié trekker om baie gewild by ons boere te word.

Alexey Savinov, produkbemarkingbestuurder van hoëperdekrag trekkers CNH MEA & CIS al die pad van Oostenryk, sê: “Ek is baie opgewonde oor die bekendstelling van hierdie trekker. Dit is die heel eerste trekker wat ons hier, vanuit die hartjie van Europa, in Suid-

Afrika bekendstel. Hierdie trekkers word in Oostenryk vervaardig met die Europese boere en kontrakteurs in gedagte, maar die reeks is wêreldwyd gewild.”

Alexey lig drie van die belangrikste eienskappe van die trekker uit van die Optum uit:

Uitstekende krag-tot-gewig-verhouding CVX deurlopende wisselkragoordrag Digitale infrastruktuur

Hy meen: “Wanneer jy in die kajuit sit, is dit opvallend hoe stil die trekker is. Dit is een van die stilste trekkers op die mark as gevolg van sy fasevyf-enjin.”

Bertus Barkhuizen, produkspesialis by Case IH, vertel: “Die nuwe Optum word deur die Case IH CVX deurlopende veranderlike transmissie gedryf en lewer die presiese spoed op die regte tyd, wat brandstofdoeltreffendheid verbeter ten einde boere op hulle insetkoste laat bespaar.”

Bertus lig ook die trekker se uitstekende krag-tot-gewig-verhouding uit: “Die trekker is sterk, maar tog ligter. Die trekker is toegerus met dubbelwiele, wat beteken dat die gewig van die trekker meer eweredig versprei is en dat die trekker beter trekkrag het. Die wielwydte kan volgens die boer se behoeftes verstel word.

“Een van die trekker se belangrikste kenmerke is ook dat dit dieselfde digitale infrastruktuur as Magnum-reeks bevat,” voer Bertus by. Hierdie trekker is beslis ՚n waardevolle bate vir enige boer.

Vir meer inligting oor die Optum of oor Case IH se trekkers en ander toerusting, besoek hulle webwerf by www.caseih.co.za.