Groot skade weens koue in Limpopo

Die koue wat tans ondervind word, het ook sedert die naweek ‘n spoor van verwoesting gelaat by boere regoor Limpopo. Swartryp het Sondagoggend die grootste deel van die provinsie getref, en talle boere het erge skade gely as gevolg daarvan.

Die voorsitter van TLU SA se Noordstreek, mnr. Henk van de Graaf, sê dat terugvoer van lede en ander boere daarop dui dat geweldige verliese gely is en dat voedseltekorte vanuit die provinsie ondervind kan word.

“Berigte van erge swartryp is ontvang vanuit die Vivo-omgewing, die gebied agter die Soutpansberge, Levubu, Marble Hall, Arabie en selfs Warmbad, en talle ander gebiede is ook geraak. Ons is nog besig met ‘n volledige opname,” sê mnr. van de Graaf. Van die gewasse wat erg geraak word hierdeur is aartappels, tamaties en heelwat ander groente soorte.

Daar is ook skade aan infrastruktuur soos waterpype gerapporteer.

“Veral aartappelboere is tans erg kwesbaar nadat hulle ook erge skade in vorige seisoene gehad het en nog probeer het om daarvan te herstel. Ons doen daarom ‘n beroep op finansiële instellings om begrip vir dié boere aan die dag te lê waar hulle nou weer groot skade gely het,” sê mnr. van de Graaf.

“Ons wil ook ‘n beroep doen op alle produsente in die provinsie om hulle skade te rapporteer by TLU SA se verskillende DLU-kantore, of by die Streeksbestuurder, mnr. Danie Prins, sodat ‘n volledige opname van die skade gemaak kan word. Ons wil graag weet waar die skade gely is, met watter gewasse, die aantal hektare betrokke en indien moontlik ‘n beraming van die finansiële verliese as gevolg daarvan, sodat ons dit aan die provinsiale en nasionale regerings kan voorlê.

“Voorts wil ons die provinsiale LUR van landbou, me. Grace Kekana, asook die nasionale minister van landbou, mnr. John Steenhuisen, nooi om saam met TLU SA Noord die geraakte gebiede te besoek om hulleself te vergewis van die skade, met die oog daarop om moontlike bystand te verleen.

Inligting oor die skade kan deurgegee word aan TLU SA Noord se streekbestuurder, mnr. Danie Prins, per WhatsApp by 072 904 7070, of per e-pos by danie@4sf.co.za.