Grasse van Suid-Afrika deel 6: Onvertakte bloeiwyses

Koperdraadgras (Elionurus muticus)

Hierdie gras groei in suur grasvelde, sanderige en klipperige grond, en in die bosveld. Dit is ՚n baie onsmaaklike, bitter gras. Alhoewel dit onsmaaklik is, is dit een van die eerste grasse wat in die lente begin uitloop, en daarom word dit soms benut as daar nie ander weiding beskikbaar is nie. Waar daar in die verlede oorbeweiding was, groei hierdie gras baie sterk. Dit bevat belangrike olies wat voordelig vir mense kan wees, soos kamfeen.

Hoe ken ek dit uit?

Digte, meerjarige polgras

Blare is aan die basis van die plant

Blaarskyf is harig aan die basis

Blare is koperbruin

Borseltjiegras (Anthephora pubescens)

Hierdie gras kom meestal voor in onversteurde grasvelde met verkieslik leem- of kleigrond. Dit is ՚n baie smaaklike en belangrike gras vir weiding. Gewoonlik dien dit ook as ՚n aanduiding van goeie veldtoestande. Boere moet waaksaam wees dat die gras nie oorbewei word nie,

juis aangesien dit so smaaklik is.

Hoe ken ek dit uit?

Meerjarige polgras

Blougroen blare

Droë blare is gekrul

Kousklits (Tragus berteronianus)

Kousklits groei goed in daardie gebiede waar ՚n mens dit juis nie sou verwag nie, soos kaal kolle in die veld en in harde, gekompakteerde grond. Omdat die blaarproduksie van die plant so laag is, is dit ook nie ՚n goeie weidingsgras nie. Dit is ՚n uiters geharde gras en groei daar waar ander spesies nie kan oorleef nie. Waar hierdie gras groei, is dit gewoonlik ՚n aanduiding van veldagteruitgang.

Hoe ken ek dit uit?

Eenjarige polgras

Blompakkies het weerhakies

Knope is pers

Katstertgras (Perotis patens)

Katstertgras groei in versteurde plekke, soos droë en oop kolle en in ou boorde. Jy sal dit soms teen klipperige hellings aantref. Dit is nie ՚n goeie weigras nie omdat die blaarproduksie laag is. Dit is ՚n pioniergras en word soms as ՚n onkruid beskou.

Hoe ken ek dit uit?

Polgras

Min blare

Klein blompakkies

Droë blare is gekrul

Pronkgras (Pennisetum setaceum)

Hierdie gras word in Suid-Afrika as ՚n onkruid beskou. Dit kom in versteurde en klipperige gebiede voor, soms ook op mynhope. Pronkgras is ՚n baie aantreklike gras wat soms as versiering gebruik word. Alhoewel dit ՚n mooi gras is, is dit ՚n indringer en daarom is dit onwettig om dit aan te plant. Dit bevat ook geen waarde vir weiding nie.

Hoe ken ek dit uit?

Meerjarige polgras

Blompakkies is pers

Blare is skurf en draadvormig

Bloubuffelsgras (Cenchrus ciliaris)

Jy sal hierdie gras aantref in droë, warm dele, en verkieslik in sandleem- en leemgrond. Bloubuffelsgras het hoë blaarproduksie en is baie smaaklik, daarom is dit ՚n goeie weidingsgras. Die smaaklikheid neem egter af hoe ouer die plant word. Dit is goeie gras om hooi van te maak.

Hoe ken ek dit uit?

Meerjarige polgras

Bloeiwyse is pers

Halms is vertak

Gouemannagras (Setaria sphacelata var. sericea)

Bergagtige grasvelde, hoëreënvalbosveld en tropiese gebiede, dít is waar jy hierdie gras sal aantref. Dit is baie lief vir klam gebiede en klam grond. Hierdie smaaklike gras het ՚n hoë blaarproduksie, daarom word dit aangeplant as weiding in Suid-Afrika. Dit kan baie maklik van die saad af gekweek word en is ook bestand teen vloede.

Hoe ken ek dit uit?

Meerjarige polgras

Borselhare is geel, oranje en bruin

Haarlose knope

Gewone mannagras (Setaria sphacelata var. sphacelata)

Hierdie gras kom voor in oop grasvelde en sanderige bosveld. Dit verkies sanderige grond wat goed gedreineer is. Dit word soms aangeplant vir weiding of hooi, maar is ook baie goed in tuine om voëls te lok.

Hoe ken ek dit uit?

Digte polgras

Kort bloeiwyses

Risome is kort en kompak

Kruipmannagras (Setaria sphacelata var. torta)

Kruipmannagras groei in oop grasvelde en sanderige bosveld. Dit groei gereeld in grond wat voorheen versteur was. Hierdie smaaklike gras word baie goed bewei, alhoewel dit ՚n lae blaarproduksie het.

Hoe ken ek dit uit?

Droë blare krul

Meerjarige kruipgras

Blaarskedes is sterk afgeplat

Tuinmannagras (Setaria pumila)

Daar waar baie water versamel in die reënseisoen en in versteurde grond, dit is waar jy hierdie gras sal teëkom. Dit is maklike gras wat in byna enige grondsoort groei. Hierdie gras is smaaklik, maar is beperk in blaarproduksie. Die nadeel is dat dit in die somer ՚n onkruid is wat baie moeilik beheer word. In Lesotho word die halms saamgedraai om toue te maak.

Hoe ken ek dit uit?

Eenjarige polgras

Onderste lemma is geplooi

Blaarskede is saamgedruk en haarloos

Vleimannagras (Setaria incrassata)

Vleimannagras groei in swart kleigrond. Dit is lief vir klam plekke, soos vleie en rivieroewers. Dit word gebruik vir weiding, maar ook vir erosiebeheer. Hierdie gras is sterk en gehard teen droogte en versuiptoestande.

Hoe ken ek dit uit?

Meerjarige polgras

Knope is harig

Onderste deel van halms is pienk

Thunberg-se-pennisetum (Pennisetum thunbergii)

Hierdie gras groei in hoogliggende, klam dele. Dit hou van gebiede met hoë reënval. Dit is te hard en skurf om te dien as ՚n weidingsgras.

Hoe ken ek dit uit?

Digte polgras

Blaarpunte is lank en draadvormig

Blaarskede is afgeplat

Vingerhoedgras (Fingerhuthia africana)

Jy sal die gras vind in klipperige grond en geërodeerde plekke. Dit is lief vir sonnige gebiede, maar kom selde algemeen in die veld voor. Hierdie gras word partykeer gebruik om besems van te maak.

Hoe ken ek dit uit?

Onvertakte halms

Blompakkies is afgeplat

Bloeiwyses lyk soos ՚n vingerhoed

Beddinggras (Pennisetum macrourum)

Beddinggras groei langs riviere, strome en op plekke wat tydelik nat is. Dit is nie goeie weiding nie, want dit is grof en hard. Hierdie gras is belangrik vir die rol wat dit speel om rivieroewers teen verspoeling te beskerm.

Hoe ken ek dit uit?

Digte polgras

Blaarskyf is skurf

Blaarpunte is gerol

Bulgras (Pennisetum sphacelatum)

Bulgras groei in hoogliggende dele waar dit nat is. Dit is lief vir kleigrond, maar sal in ander grondsoorte groei as dit nat is. Hierdie gras het ՚n hoë blaarproduksie, maar is onsmaaklik. Vroeg in die seisoen word dit goed bewei, maar weiding neem af namate die seisoen vorder. Dit is ook ՚n belangrike gras om die grond naby dreineringsgebiede te stabiliseer.

ProAgri sê dankie vir Frits van Oudtshoorn wat sy boek, Grasse van Suider-Afrika, beskikbaar gestel het as ՚n handleiding vir die reeks. Frits is ՚n weidingskonsultant en kan gekontak word by (+27)78-228-0008 of frits@alut.co.za.

Indien jy belangstel om meer oor die grasse van Suider-Afrika te leer, kan jy Frits se boek koop by Soutpansbergweg 121, Riviera, Pretoria, of aanlyn via marketing@briza.co.za.