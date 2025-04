Goeie nuus vir boere: Nufarm knikker onkruid uit

377 words

Boere verwelkom Nufarm se rotsvaste steun in hulle ewige stryd teen onkruid. Nufarm is ‘n wêreldwye leier in landbouchemikalieë, met ‘n sterk teenwoordigheid in Afrika. Die maatskappy fokus op die ontwikkeling van doeltreffende en volhoubare gewasbeskermingsoplossings wat boere help om hulle opbrengste te verbeter en hulle landboupraktyke te optimaliseer.

Twee van hulle uitstaande produkte in die onkruidbeheersegment is Kyleo en Weedmaster Xtreme.

Kyleo: Kragtige twee-in-een onkruiddoder

Kyleo is ‘n oplosbare konsentraat wat 240 g/ℓ glifosaat (as isopropielamiensout) en 160 g/ℓ 2,4-D bevat. Hierdie unieke kombinasie bied ‘n breëspektrum beheer van sowel eenjarige as meerjarige onkruide. Die produk is sistemies en nie-selektief, wat beteken dit word deur die plant opgeneem en werk doeltreffend teen ‘n wye reeks onkruide.

Belangrike voordele van Kyleo sluit in

Uitgebreide onkruidspektrum.

Doeltreffend teen ‘n verskeidenheid van moeilik-beheerbare onkruide.

Verminderde glifosaatgebruik.

Bied dieselfde doeltreffendheid met minder glifosaat per hektaar, wat dit ‘n volhoubare keuse maak.

Betroubaarheid in moeilike toestande.

Werk doeltreffend, selfs in uitdagende omgewingstoestande.

Vinnige en langdurige werking. Een enkele toediening is voldoende vir teikenonkruide.

Kyleo is ideaal vir gebruik in stoppelbewerking, graslandvernietiging en ander landbou-gebiede waar doeltreffende onkruidbeheer nodig is.

Weedmaster Xtreme: Gevorderde glifosaatformulering vir uitsonderlike uitslae

Weedmaster Xtreme is ‘n oplosbare konsentraat wat 540 g/ℓ glifosaat bevat in ‘n unieke mengsel van isopropielamien- en kaliumsoute. Hierdie hoëkonsentrasie-formulering is spesifiek ontwerp vir die beheer van sowel eenjarige as meerjarige onkruide in landbou-omgewings.

Sleutelprestasievoordele van Weedmaster Xtreme sluit in:

Dubbelsout-tegnologie

Bied uitstekende gewasveiligheid en verbeterde opname.

Kragtige onkruidbeheer

Doeltreffend teen selfs die hardnekkigste onkruide met vinnige afsterwing.

Uitstekende mengbaarheid

Mengbaar met ander produkte, selfs in hardewater-omgewings.

Vinnige werking en reënvastheid

Verseker doeltreffende werking selfs in wisselende weerstoestande.

Kostedoeltreffend

Behandel meer hektaar per liter teenoor baie ander glifosaatprodukte.

Weedmaster Xtreme is ‘n betroubare keuse vir boere wat op soek is na ‘n kragtige en doeltreffende onkruiddoder.

Nufarm nooi alle voornemende klante en belangstellendes uit om hulle standplaas by NAMPO Bothaville 2025 te besoek. Hierdie is ‘n uitstekende geleentheid om meer te leer oor Kyleo, Weedmaster Xtreme en ander vernuwende produkte wat ontwerp is om jou landboubedrywighede te verbeter. Kom gesels met ons kundiges, ontvang praktiese raad en ontdek hoe Nufarm jou kan help om jou landboudoelwitte te bereik.

Vir meer inligting oor Nufarm se doeltreffende produkte, besoek hulle gerus by www.nufarm.com/africa.