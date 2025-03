Globale landbou, plaaslik gevestig: NAMPO 2025 verenig die wêreld van landbou op Suid-Afrikaanse bodem

1184 words

Met heerlike sonskynweer was dit die warmste NAMPO in jare, wat beslis ook tot die goeie bywoning bygedra het. (Foto: NAMPO Facebookblad).

Terwyl landbou wêreldwye uitdagings en toenemend onderling-gekoppelde voedselsisteme in die gesig staar, draai die kollig in 2025 na hoe plaaslike produsente wêreldkennis, netwerke en innovasies kan benut om Suid-Afrikaanse landbou te versterk. Hierdie jaar se NAMPO Oesdag – die 57ste aanbieding van hierdie vlagskipgeleentheid – vind plaas van 13 tot 16 Mei 2025, met die tema: “Globale Landbou, Plaaslik!”

Die NAMPO Oesdag, wat jaarliks by NAMPO Park, Bothaville aangebied word, bevestig steeds sy status as die grootste en mees invloedryke landbouskou in die suidelike halfrond. Getrou aan sy reputasie, is NAMPO 2025 gerat om die nuutste wêreldwye landbou-innovasies, aangepas vir plaaslike toestande, in ’n uniek Suid-Afrikaanse konteks ten toon te stel. Dit bly die eenstop-platform waar produsente, landboubesighede en diensverskaffers mekaar kan ontmoet, saamwerk en sake doen.



“Globale Landbou, Plaaslik” is nie net ’n tema nie – dit bied ’n tydige lens waardeur Suid-Afrikaanse graanprodusente hul rol in ’n vinnig veranderende landbou-ekonomie kan sien. Die uitruil van idees, tegnologie en praktyke oor landsgrense heen, bied ongekende geleenthede vir produsente om hul veerkragtigheid, mededingendheid en volhoubaarheid te versterk. Van klimaatslim praktyke tot presisielandbou, Suid-Afrikaanse produsente is deel van ’n wêreldwye netwerk van kennis – maar met diep wortels in plaaslike grond.

Namate voedselsekuriteit, insetkoste en produksiedoeltreffendheid toenemend belangrike gesprekspunte in landbou word, voorsien NAMPO 2025 aan produsente die gereedskap, tegnologie en verhoudings wat hulle nodig het om hierdie komplekse landskap met selfvertroue te navigeer. Of dit nou gevorderde landboumasjinerie, klimaataanpasbare saad, finansiële oplossings of digitale hulpmiddels is – NAMPO is die plek waar plaaslik en wêreldwyd in reële tyd ontmoet.

“Suid-Afrikaanse produsente verstaan dat hulle nie in isolasie boer nie. Wat wêreldwyd gebeur – of dit innovasie, handelsvloei of klimaatsverandering is – beïnvloed wat plaaslik gebeur. NAMPO bied toegang tot globale landbou op een plek, met oplossings wat onmiddellik toepasbaar is. Dit bly die uiteindelike eenstopgeleentheid vir enige ernstige rolspeler in die landbousektor,” sê Dr Dirk Strydom, Besturende Direkteur van NAMPO (Edms.) Bpk.

Namate Graan SA gereed maak om duisende produsente, uitstallers en internasionale besoekers by NAMPO 2025 te verwelkom, is die fokus duidelik: om wêreldklas-uitnemendheid plaaslik toe te pas. Vir Suid-Afrikaanse landbou om in hierdie era te floreer, moet dit wêreldingelig wees – maar diep geanker bly in die plaaslike konteks.



Wat is Nuut by NAMPO 2025



Meer Akkommodasie-opsies

Om aan die toenemende vraag na akkommodasie tydens NAMPO te voldoen, is ’n splinternuwe karavaanpark met 100 kragaansluitende staanplekke, en twee ablusieblokke opgerig suid van die terrein by Hek 2. Met maklike toegang en buigsame opsies is dit die ideale oplossing vir besoekers wat naby die aksie wil bly. Besprekings kan aanlyn gedoen word by www.kleinbroekskool.co.za.



Uitgebreide Kosaanbiedinge

Die Syngenta Boerekos Plaaskombuis open weer sy deure by NAMPO – en hierdie jaar is dit groter, beter en lekkerder as ooit! Geniet restaurant-gehalte disse teen bekostigbare pryse, met topgehalte vleis en pluimvee van vyf gekose verskaffers. Die spyskaart is saamgestel deur Arina du Plessis, redakteur van Boerekos, en word voorberei deur die span van The Roots Academy van Potchefstroom. Disse sluit in: varsgebakte platbrode met gepluiste beesvleis, salsa en suurroom, brosgoue hoenderrepie-rotis, en sappige varknek- of beesvleisburgers met aartappelwiggies. Geniet jou ete in ’n plaasstyl atmosfeer of neem dit gerieflik saam. Vroeë besoekers sal ook vars koffie en tuisgemaakte beskuit kan geniet. NAMPO se gewilde kosstalletjies – bedryf deur skole, kerke en gemeenskapsorganisasies – het selfs meer keuses in 2025.



Graan SA Museum – ‘n Huldeblyk aan Erfenis

Stap in die ryk nalatenskap van Graan SA en die NAMPO Oesdag by die nuut onthulde Graan SA Museum, met trots opgerig deur Santam. Geleë aan die westekant van die park, vertel die museum die reis van die organisasie en NAMPO se transformasie oor die jare. Dit is ‘n moet-sien vir almal wat die wortels van Suid-Afrikaanse graanproduksie wil eer.



ALPHA Insure Vroueprogram

Die gewilde Vroueprogram keer terug met glans en styl! Aangebied deur ALPHA Insure, geleë langs die Teetuin, bied dit oggende vol bekendes, musiek, motiveringspraatjies, en heerlike kos deur bekende sjefs aan. ’n Stap deur die Starke Ayres-kruietuin lei besoekers na die lokaal, terwyl kinders veilig kan speel in die nabygeleë speelpark onder toesig.



NAMPO Toep – Slimmer Navigasie, Beter Ervaring

Die NAMPO 2025-toepassing is makliker as ooit om te gebruik. Met verbeterde funksies en slim navigasie kan jy nou meer as 900 uitstallers verken, hul liggings sien, en jou roete deur die terrein met gemak beplan. Boekmerk jou moet-sien-geleenthede, verken die terrein in 3D, kry al die inligting, die jongste videos en navigeer direk na stalletjies – alles wat jy nodig het binne jou vingers se bereik vir ‘n onvergeetlike Oesdag-ervaring.



KamersMakers by NAMPO

Die gewilde KamersMakers-mark sluit vanjaar by NAMPO aan met ’n keurig saamgestelde 200m² uitstalling van plaaslike talent. Van handgemaakte kuns tot leefstylprodukte – kom koop, ontdek en vier trots Suid-Afrikaanse kreatiwiteit en vakmanskap.



Ou Gunstelinge is Terug

Bekende trekpleisters keer terug om die NAMPO-dae op te kikker. Die Standard Bank 4×4-baan en African Group Lubricants Adventure Track beïndruk steeds met aksiebelaaide demonstrasies van voertuie, sy-aan-sy en quad-roetes.

Die saadpersele aan die oostekant van die terrein bied ’n blik op die nuutste graan-, voer- en weidingsvariëteite van voorste saadmaatskappye.

Die gewilde Nasie in Gesprek-reeks bring plaaslike en internasionale rolspelers bymekaar vir gesprekke oor aktuele landboutemas. Hierdie sessies word regstreeks opgeneem en aanlyn uitgesaai vir breër toegang.

Die TAU Veevoer Vee-arena is weer ’n hoogtepunt, met amper al die geregistreerde rasgroepe van groot- en kleinvee teenwoordig, en sluit beeste, skape, varket en bokke in. Daaglikse stamboekparades sal plaasvind met streng biosekuriteitsprotokolle vir ’n veilige, insiggewende ervaring.



Beweeg gerieflik rond

OFM, NAMPO se amptelike mediavennoot, saai weer regstreeks uit vanaf die terrein en deel verkeers- en roete-opdaterings, met ’n spesiale Landbou-uur elke dag.

Die “Mieliehop”-pendeldiens ry daagliks tussen Bothaville en NAMPO Park, met addisionele langafstanddienste vanaf OR Tambo en omliggende dorpe – ideaal vir plaaslike én internasionale besoekers.

Century Avionics se lughawe-sitkamer verwelkom lugreisigers by die noordelike kant van NAMPO park, met ‘n pendeldiens beskikbaar na Hek 3.

Binne NAMPO Park is daar nege trekkerwaens wat verskeie roetes dek en besoekers gerieflik tussen uitstallings vervoer. Vanjaar is daar vier ekstra bushaltes bygevoeg vir nog beter toegang tot die hele terrein.

Koop jou Kaartjies Aanlyn!

Kaartjies vir NAMPO 2025 sal vanaf April 2025 beskikbaar wees by OpenTickets (www.opentickets.com), met afslag vir aanlyn-aankope. Hekke open daagliks om 07:00 en sluit om 17:00. Roetebeskrywings, parkeerinligting en besonderhede oor die privaat landingstrook is beskikbaar op die NAMPO-webwerf en via die NAMPO Toep.

Let asseblief daarop dat geen troeteldiere, fietse, selfaangedrewe karre of motorfietse op die terrein toegelaat sal word nie. Besoekers kan gebruik maak van die gratis vervoerkarretjies wat deurlopend op verskeie roetes op die terrein ry.

“NAMPO Oesdag bly die belangrikste ontmoetingspunt vir landbou in Suid-Afrika – veral nou, waar plaaslike produksie al hoe meer deur globale invloede geraak word. Hierdie platform bied produsente die kans om wêreldwye landbou-oplossings te sien, aangepas vir plaaslike behoeftes, alles op een plek. Dis waar die toekoms van boerdery ’n gedeelde werklikheid word,” het Strydom mee afgesluit.

Die 2025 NAMPO handelsmerke, temas en ikone sal beskikbaar wees vir aflaai op die webwerf. Vir meer inligting, besoek www.nampo.co.za of laai die NAMPO Toep van jou gunsteling aanlyn winkel af.

Bron: Graan SA