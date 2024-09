Geen bul soos ’n Bonsmara nie! Woon die Soutpansberg Bonsmara-veiling by

Soutpansberg Boerdery het in 1995 ontstaan en is geleë op die plaas Spitskop en deel een van sy grensdrade met die Mara Navorsingstasie. Die Mara Navorsingsstasie is waar die Bonsmara-spesie deur prof. Bonsma ontwikkel is.

Soutpansberg Bonsmara is in 2009 geregistreer nadat die fokus sedert 2006 van Afrikaners en Simmentalers verskuif het na die Bonsmara-ras.

“Almal ken ’n Bonsmara. Hierdie is Bonsmara wêreld. Die Bonsmara se ontstaan was hier. Ons probeer om gehardheid in die diere in te teel,” vertel Bouts Botha, wie betrokke is by die reël en keuring van die Soutpansberg Bonsmaras-veiling.

Bonsmaras is sterk geteel om nie net te oorleef nie, maar ook kommersieel en as teeldiere te presteer. Hul gehardheid en aanpassingsvermoë het hulle as Suid-Afrika se grootste ras gevestig.

Streng seleksie verseker dat enige bul wat nie aan die standaarde voldoen nie, uitgeskot word. Hy plaas ook klem op die Bonsmara-beeste wat gehardheid en vrugbaarheid moét hê om te kan oorleef in die dorre en moeilike omgewing. “Dit is die twee belangrikste eienskappe waarvoor ons teel. Daarsonder is jy verlore,” vertel Bouts verder.

Die veiling vind plaas op 11 Oktober 2024, by Die Drukgang, te Vivo. Jy kan die veiling ook aanlyn kyk, by Meerkat Online Auction.

Daar is ses verskillende telers wie se diere op aanbod is by hierdie veiling: Pierre Burger, JD Venter, Henk en Mynhardt Botha, en Frikkie Roux. Dié verskillende telers val almal onder Soutpansberg Bonsmaras. Die boerderye wat betrokke is, is JMB Bonsmaras, Pierre Burger Boerdery, JD Venter Bonsmaras, NuAshton Boerdery en Soutpansberg Bonsmaras.

Op aanbod is die volgende:

25 bulle

Ongeveer 250 vroulike diere

“Almal is baie welkom. Ons het julle nodig,” sluit Bouts af.

Alle diere op die veiling is getoets vir TB, BM, vibriose, skedewasse. Alle diere se jaarlikse inentings is ook gedoen.

Vir meer inligting, kontak enige van die volgende persone:

Louis van der Walt: (+27)82-411-0796

Bouts Botha: (+27)82-339-2471

JD Venter: (+27)79-129-7006

Mynhardt Botha: (+27)73-156-9520

Pierre Burger: (+27)82-464-1718

Mark Baker: (+27)64-619-1517

Niel Swart (afslaer): (+27)82-554-3070

Stuur gerus ’n e-pos na soutpansbergbonsmara@gmail.com of besoek die webtuiste by www.soutpansbergbonsmara.co.za.

Hier is ‘n paar lotte wat gerus gemerk kan word!