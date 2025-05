Feedtek se voeroplossings bevorder wins en gesondheid op jou plaas

393 words

Courtney Erasmus, Johan de Klerk en Alheit du Toit was die span veevoedingskundiges wat boere by FeedTek se stalletjie verwelkom het en reggestaan het met kundigheid en produkte om enige veeboerdery se voedingspraktyk te verbeter.

In die dinamiese wêreld van veeproduksie is optimale voeding die sleutel tot sukses. Feedtek, ’n toonaangewende verskaffer van voerkonsentrate en voedingsadvies, het homself gevestig as ’n betroubare vennoot vir Suid-Afrikaanse boere wat streef na doeltreffende en volhoubare produksie. Met ’n span gekwalifiseerde veevoedingkundiges en ’n reeks produkte wat spesifiek ontwikkel is vir plaaslike toestande, bied Feedtek oplossings wat winsgewendheid verhoog en dieregesondheid bevorder.

Voerkonsentrate vir elke behoefte

Feedtek se produkreeks sluit in voerkonsentrate vir beeste, skape en bokke, wat ontwerp is om aan die spesifieke voedingsbehoeftes van elke spesie en produksiefase te voldoen.

Hierdie konsentrate bevat ’n gebalanseerde mengsel van proteïene, energie, minerale en vitamiene, wat bydra tot verbeterde groei, reproduksie en algehele gesondheid van die diere. Deur die gebruik van Feedtek se konsentrate kan boere hulle eie voere meng, wat kostebesparings meebring sonder om op gehalte in te boet.

Kundige voedingsadvies

Wat Feedtek onderskei, is hulle toewyding aan tegniese ondersteuning en advies. Die maatskappy se span veevoedingkundiges werk nou saam met boere om voedingsprogramme aan te pas volgens spesifieke behoeftes en beskikbare hulpbronne. Hierdie persoonlike benadering verseker dat elke klant die maksimum waarde uit Feedtek se produkte en dienste put.

Ontwikkeling en navorsing

Feedtek bly aan die voorpunt van voedingsnavorsing en -ontwikkeling. Deur voortdurende navorsing en die toepassing van die jongste wetenskaplike bevindings, verseker die maatskappy dat hulle produkte en advies gegrond is op die mees onlangse en toepaslike inligting. Hierdie verbintenis tot vernuwing stel boere in staat om hulle produksiepraktyke voortdurend te verbeter en aan te pas by veranderende omstandighede.

Tydens NAMPO 2025 het Feedtek hulle produkte en dienste aan die landbougemeenskap bekendgestel. Besoekers aan hulle stalletjie het die geleentheid gehad om met die span veevoedingkundiges te gesels, meer te leer oor die verskillende voerkonsentrate en hoe dit in hulle eie produksiestelsels ingeskakel kan word. Die interaksie het boere waardevolle insigte gegee in hoe om hulle voedingsprogramme te optimaliseer vir beter resultate.

Feedtek se kombinasie van hoëgehalte produkte, kundige advies en toewyding aan vernuwing maak hulle ’n onmisbare vennoot vir enige boer wat streef na sukses in veeproduksie. Deur saam met Feedtek te werk, kan boere seker wees dat hulle die ondersteuning en hulpmiddels het om hulle produksiedoelwitte te bereik en te oortref.

Vir meer inligting oor Feedtek se produkte en dienste, besoek hulle webwerf by www.feedtek.co.za of kontak hulle span vir persoonlike advies en ondersteuning.