Droë ys: ‘n Onontbeerlike hulpmiddel in die veebedryf

In die moderne veebedryf is doeltreffende en dierevriendelike praktyke noodsaaklik vir sukses. Droë ys, of soliede koolstofdioksied (CO₂), het na vore getree as ‘n waardevolle hulpmiddel vir veeboere, met toepassings wat wissel van vriesbrand tot die behoud van bederfbare produkte.

Hierdie welbekende produk, wat deur Dry Ice International in Suid-Afrika vervaardig en versprei word, bied ‘n reeks voordele wat boere help om hulle boerderye te verbeter, koste te bespaar en dieregesondheid te bevorder.

Dry Ice International, met meer as dertig jaar se ondervinding in die vervaardiging en verspreiding van droë ys in Suid-Afrika, bied vernuwende produkte en dienste wat spesifiek ontwerp is om in die unieke behoeftes van veeboere te voldoen.

Droë ys en vriesbrand: ‘n Pynvrye alternatief

Tradisionele warm brandmerkmetodes kan spanningsvol en pynlik vir diere wees, wat hulle welstand en produktiwiteit benadeel. Dry Ice International bied ‘n alternatiewe oplossing met die gebruik van droë ys vir vriesbrandmerk. Een van die belangrikste toepassings van droë ys in die veebedryf is vriesbrand, wat ‘n diervriendelike alternatief vir tradisionele warmyster-brandmerk bied.

Hierdie metode behels die gebruik van droë ys en isopropiel alkohol om ‘n brandmerkyster tot ‘n baie lae temperatuur af te koel, tot ongeveer -80 °C wat ‘n permanente, witterige merk op die dier se vel laat sonder om pyn of ontsteking te veroorsaak.

In vergelyking met warm brandmerk, waar diere dikwels stremming ervaar en wonde ontwikkel, bied vriesbrand ‘n minder traumatiese en meer higiëniese oplossing, terwyl dit steeds duidelike en blywende identifikasie verseker. Vir optimale resultate word aanbeveel om 40 kg droë ys en 40 liter brandspiritus per 100 beeste te gebruik.

Vriesbrand is veral gewild onder bees- en melkboere, aangesien dit ‘n duidelike identifikasiemerk skep wat help met kuddebestuur en misdaadvoorkoming. Dit is ook ‘n waardevolle hulpmiddel vir telers wat ‘n netjiese en sigbare merk op hulle diere benodig vir veilings of registrasie by veetelersverenigings.

Meer as 350 veeboere in Suid-Afrika maak reeds suksesvol gebruik van vriesbrand, en die praktyk is besig om vinnig veld te wen as die gekose metode vir verantwoordelike dierehantering.

Hoe werk dit? Kyk die video:

Unieke produkte en dienste wat Dry Ice International onderskei

Dry Ice International se toewyding aan gehalte en vernuwing maak hulle leiers in die droë-ysbedryf. Hulle vervaardig ‘n verskeidenheid droë-ysprodukte, insluitend pilvorm en blokke, met behulp van intern ontwikkelde toerusting wat aan wêreldstandaarde voldoen. Hierdie benadering verseker dat klante produkte van die hoogste gehalte ontvang wat aan hulle spesifieke behoeftes voldoen.

Veelsydige toepassings van droë ys in die veebedryf

Benewens vriesbrandmerk, het droë ys verskeie ander toepassings in die veebedryf:

Die belangrikheid van droë ys in die verkoeling van vleis en suiwelprodukte

Die verkoeling van vleis en suiwelprodukte bly ‘n deurslaggewende aspek van die veebedryf. Droë ys se unieke verkoelingseienskappe maak dit ‘n onmisbare oplossing vir die berging en vervoer van bederfbare produkte. Anders as tradisionele ys wat smelt en water oorblyfsel laat, verander droë ys direk van soliede vorm na gas, sonder om ‘n nat oorblyfsel agter te laat.

Noodverkoeling vir plase tydens beurtkrag

Met Suid-Afrika se aanhoudende kragonderbrekings, het droë ys ‘n belangrike rol begin speel as ‘n noodverkoelingsoplossing vir plase. Wanneer elektriese yskaste of vrieskaste tydens beurtkrag buite werking is, kan droë ys gebruik word om bederfbare voorraad, insluitend vleis, melk en voer, langer vars te hou. Dit help boere om groot geldelike verliese te vermy en verseker dat daar steeds ‘n deurlopende voorsiening van hoë-gehalte produkte is.

Plaagbeheer

Die gebruik van droë ys in graan- en voedselberging kan help om plae en insekte te beheer sonder die gebruik van chemikalieë.

Dry Ice International: ‘n Betroubare verskaffer aan die landboubedryf

Dry Ice International is ‘n toonaangewende verskaffer van droë ys in Suid-Afrika en voorsien die landboubedryf van hoë-gehalte produkte wat spesifiek ontwerp is vir boere se behoeftes. Die maatskappy gebruik wêreldklas-tegnologie om topgehalte droë ys te vervaardig, en bied ook ‘n reeks polistireenhouers vir veilige berging en vervoer.

Hulle klante sluit nie net veeboere in nie, maar ook verpakkingsaanlegte, voedselprodusente, farmaseutiese vervaardigers en die gesondheidsorgsektor, wat getuig van die veelsydigheid en betroubaarheid van hulle produkte.

Landwye beskikbaarheid en vinnige aflewering

Met ‘n uitgebreide netwerk van kleinhandelaars en afleweringsdienste regoor Suid-Afrika, kan Dry Ice International droë ys vinnig en doeltreffend aan boere lewer, selfs in afgeleë gebiede. Hulle bied deur-tot-deur aflewering binne 24 uur, wat verseker dat boere altyd toegang het tot vars droë ys wanneer dit nodig is.

Dry Ice International se hoëgehalte droë-ysprodukte en -dienste bied veeboere in Suid-Afrika ‘n betroubare en doeltreffende oplossing vir verskeie uitdagings in die bedryf. Vir meer inligting oor hulle produkte en hoe jou boerdery en onderneming ook by hulle kan baat, besoek hulle webwerf by https://dryice.co.za/4-farming/.