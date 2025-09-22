Dormerram verkoop vir R400 000 op Hatari Farming se produksieveiling
Hatari se Platinum Dormerveiling van 2025, wat op 20 September by Plaas-Content in Bainsvlei, Bloemfontein, plaasgevind het, het bewys waarom Hatari Farming steeds ’n vooraanstaande naam in die Dormer-mark is. Gasverkopers op die dag was ook 2 Broers Dormers, Gras Karoo Dormers en Buffelsfontein Dormers. Van die oomblik dat die saal volgepak was met kopers en veilingentoesiaste, was die atmosfeer van opgewondenheid en belangstelling tasbaar.
Wat volg, was ’n veiling wat nie net uitsonderlike pryse behaal het nie, maar ook ’n duidelike boodskap gestuur het: gehalte Dormers is van onskatbare waarde.
Die onbetwiste ster van die dag was Lot 3, T 23 376 “Grizzly”, ’n stoetram van 2 Broers Domers. Hierdie ram het vir R400 000 aan Nova Barletta Dormers van Clocolan verkoop – ’n uitsonderlike prys vir ’n Dormer en ’n bewys van die hoë standaard wat die groep se diere kenmerk. Die verkoop van Grizzly het die veiling van die begin tot die einde gedryf, met kopers wat ingetree het om van die beste genetika beskikbaar in die mark te bekom.
Maar dit was nie net die stoetramme wat ‘n hoogtepunt van die dag was nie. Die duurste ooi, Lot 50, HE 24 0078, van Hatari Farming, is vir R58 000 aan Yield Agri Investments van Bloemfontein verkoop.
’n Nasionale rekord is ook opgestel met die verkoop van Lot 49E – semenstrooitjies van Oorlog Jnr, met die duurste strooitjie wat vir R4 200 aan Pepler Dormers van Bloemfontein verkoop is. Hierdie prestasie illustreer die groeiende vraag na die beste genetika in Suid-Afrika en die invloed van Hatari Farming se seleksie op die Dormer-mark.
Gemiddeld het die veiling uitstekende pryse opgelewer: Stoetramme (39) teen R33 230, kommersiële ramme (11) teen R16 454, stoetooie (50) teen R21 869, kommersiële ooie (348) teen R3 760, en semen (115) teen R1 421. Met ’n indrukwekkende omset van R4 012 000 en 100% van alles wat op aanbod was, verkoop, was die sukses van die veiling oorduidelik en onbetwisbaar.
Afslaer Jovaan Cloete van BKB het die veiling met sy kenmerkende presisie en energie gelei.
Hatari se Platinum Dormerveiling van 2025 het weer bewys dat goeie beplanning, topgehalte diere en ’n gesentreerde markstrategie nie net uitsonderlike pryse kan behaal nie, maar ook ’n merkwaardige markimpak kan maak. Vir Dormertelers- en kopers wat soek na gehalte diere, het hierdie veiling die standaard gestel vir wat in Suid-Afrika moontlik is.
