Die nuwe Massey Ferguson se 7S-trekkerreeks pronk nou in die sandveld

Daar is baie maniere om ‘n aartappel te eet en die pa en seun span van HP Smit en Seuns-boerdery kan jou alles vertel oor aartappels. Een van die sleutels tot hulle sukses word egter al jare lank toegeken aan hulle Massey Ferguson-trekkers.

In die sandveld aan die Weskus is HP en sy seuns, Louw en Johan, reeds die vierde en vyfde geslag om op die oorspronklike plaas, Riviera, naby Piketberg, te boer. Hulle boerdery bestaan hoofsaaklik uit aartappels en ‘n bietjie groente.

Vroeër jare was die plaas ‘n veeplaas, maar in die sestigs het HP se pa met aartappels begin boer. Oor die jare het hulle baie uitgebrei en nou oes hulle heeljaar aartappels op hul verskeie plase.

HP vertel dat daar heelwat uitdagings is wanneer jy in die Sandveld boer en noem dat dit dalk soos ‘n woestyn vir ander mense kan lyk, maar oor die jare het hulle geleer hoe om in die swak sandgronde te boer.

“Ons het nie ‘n probleem om te produseer in die gronde nie; ons oes ‘n besonderse mooi wit aartappel wat baie goed in die mark ontvang word,” vertel hy.

Net soos Massey Ferguson is boer in HP se bloed en geniet hy dit om elke oggend op te staan en ‘n nuwe dag met nuwe uitdagings aan te pak.

Die Smitte se pad met Massey Ferguson

Die oudste broer, Louw Smit, is in beheer van die bemarking, kultivarbeheer, aanplantingbeplanning en algemene bestuur van die boerdery.

Hy vertel dat hulle pad saam Massey Ferguson reeds in 1960 begin het toe sy pa hulle eerste model gekoop het. Op die oomblik het hulle verskeie modelle en het onlangs twee van die nuwe 7S-reeks trekkers by hulle vloot gevoeg.

“Massey is in ons bloed, en sedert ons daarmee begin het, is dit die handelsmerk waarmee ons onsself vereenselwig,” vertel Louw.

‘n Paar jaar gelede het hulle ‘n nabygeleë plaas oorgeneem en daarmee saam trekkers van ‘n ander kleur. Nadat hulle die trekkers met dieselfde kW met hulle Massey Fergusons vergelyk het, het hulle net weer besef hulle bloed is rooi. Hulle het daarvan werk gemaak om hulle geliefde Massey Fergusons ook op die plaas in te span.

Louw vertel dat hulle hoëspesifikasietrekkers in die sandveld benodig; nie noodwendig hoë kW nie maar die fokus is eerder op die krag wat hulle op die sand kan neersit. Die trekkers is vir hulle baie belangrik tem opsigte van data-insameling.

“Omdat ons regdeur die jaar plant, is dit belangrik om te sien wat gebeur deur die seisoene en veral wat gebeur met sekere kultivars deur die jaar,” verduidelik Louw.

Dit is dan juis waar AGCO se nuwe Ptx-stelsel so handig te pas kom. Met die stelsel kan hulle data integreer met hulle toerusting en die toerusting van ander fabrikate; alles op een platform sodat hulle dit vir die boerdery se beplanning kan gebruik.

Louw meen dat data al hoe belangriker word in die boerderybedryf en as dit reg aangewend word, kan dit vir ‘n mens baie beteken.

Meer oor Massey Ferguson se 7S-reeks

Massey Ferguson het hulle nuwe trekker reeks, die 7S-reeks in 2023 na Suid-Afrika gebring. George Cockrell, Massey Ferguson se heelgoederebemarker by Hennies Trekkers in Malmesbury, vertel dat daar heelwat verbeterings aan die 7S-reeks aangebring is.

Die reeks het ‘n gedaanteverwisseling ondergaan en anders as hulle voorgangers, die 7600-reeks, is daar ‘n nuwe ontwerp op die enjinkap. Hulle noem dit die Sabre Tooth-ontwerp, ‘n silwer streep wat langs die kant afloop, ‘n ietwat van ‘n huldeblyk aan die ouer geslag Massey Fergusons.

Die trekker se vooras en kajuit is geveer en dit is beskikbaar met AGCO Power6,6 liter sessilinderenjins vanaf 150 tot 210 kW. Gepaard met die DynaVT-ratkas verseker die 210 dat jy die perfekte harmonie het en jou krag op die grond kry.

“So, jy het ‘n konstante kraglewering vanaf ‘n laer spoed tot by ‘n hoër spoed, afhangend van jou werksomstandighede en jou toestande,” verduidelik George.

Die 7S-reeks het ‘n ingeboude GPS-stelsel, geslote hidrouliese stelsel en ‘n kajuit gebou vir gemak.

Die operateursvriendelike kajuit is beskikbaar in die Essential- of die Efficient-reeks. Meeste van die belangrike verbeterings is aan die regterkant aangebring, waar die meeste werkverrigting plaasvind. Hulle het die hefboomstelsel verander na ‘n beheerstok en al jou basiese werkverrigting kan daarop beheer word. Jou hand verlaat omtrent nooit die beheerstok nie.

Jou ISOBus-werktuie, GPS en kaarte kan alles van ‘n Data5-raakskerm beheer word. Alles wat jy nodig het is gemaklik net daar met die druk van ‘n knoppie.

Die 7S-Reeks beskik oor ‘n standaard wielbasis van 2,88 meter en van voor tot agter is hy net minder as vyf meter lank. Die reeks is ook op ‘n bietjie groter raam gebou en die maksimum toelaatbare belading is byna 14 ton.

Die 7S-trekkers doen die werk

Johan Smit, die jongste van die Smit broers, is die oorhoofse produksiebestuurder en in beheer van plantgesondheid in die boerdery.

Hy vertel dat hulle onlangs twee van die 7S-modelle aangeskaf het; die 165 en die 210.

“Ons het op die 7S-reeks besluit juis oor die tipe toepassings wat wil doen. Dit is baie meer spesifiek en baie meer tegnies en ons vind dat hierdie reeks baie goed aangepas is daarvoor.”

Hulle beplan om die 165 te gebruik om mee te plant, terwyl die 210 gebruik gaan word vir diep grondbewerking.

‘n Groot voordeel van die reeks is die gebruikersvriendelikheid en die verskillende toepassings wat hulle kan benut, en natuurlik die brandstofbesparing.

Verskeie van die boerdery se trekkers bevat Massey Ferguson se bekende Dyna6=ratkaste en Louw vertel hulle het nog nooit daarmee gesukkel nie. Die 7S-reeks 210 kom egter uit met die DynaVT ratkas waaroor die boere baie opgewonde is. Volgens Louw is die ratkaste robuus en betroubaar.

Die reeks is ook beskikbaar met ‘n verskeidenheid bande vir elke doel en dit is juis hier in die sandveld waar jou bande ‘n groot rol speel.

“Die trekkers is baie gerieflik; ek gaan nou maar my bakkie los en daarmee begin op die plaas rondry,” vertel Johan laggend.

AGCO se Ptx-tegnologie is wêrelddklas

Massey Ferguson se gebiedsverkoopsbestuurder in die Wes- en Oos-Kaap, Brandon Puttick, vertel dat die nuwe Ptx-tegnologie hier is om die boer se werk te vergemaklik.

Ptx bestaan uit twee bene, naamlik Ptx-Trimble en Ptx-Precision Planting. Ptx-Precision Planting sal steeds verskaf word deur Cerealis en hulle netwerk wat onafhanklik van AGCO bestaan. Ptx-Trimble was vroeër bekend as FUSE. Dit is AGCO se presisieboerderyafdeling wat daarop gefokus is om meer waarde vir klante te ontsluit. Ptx-Trimble het ontstaan as gevolg van die vennootskap tussen AGCO en Trimble Agriculture.

Ptx staan vir: Precision Agriculture, Advanced Technologies, Multiplication.

AGCO se filosofie is die boer eerste en dit is juis wat hulle wil doen met die nuwe tegnologie. “Ons wil nader beweeg aan die boer. Ptx verseker AGCO se posisie as ‘n wêreldleier in die tegnologiebedryf,” sê Brandon

Ptx-oplossings is onder meer hoë-akkuraatheidstuurstelsels, insetbeheer van saad en kunsmis, gewasbeskerming, asook databestuur en dataontledingsagteware. Ptx-Trimble kan aan enige GPS-toerusting aangebring word, selfs aan trekkers van ander fabrikate of hulle reeds ‘n OEM-stelsel het of nie.

Die tegnologie is reeds beskikbaar en klante kan met hulle AGCO-handelaars gesels oor hulle behoeftes. Die handelaars word gerugsteun deur ‘n span spesialiste om foutlose integrasie te verseker.

So, wat is die lekkerste manier om ‘n aartappel te eet

HP vertel dat aartappels nie ‘n luuksheid is nie, maar om mense te voer, bly ‘n gebakte aartappel met botter en sout vir hom die beste. Louw vertel dat dit skyfies in baie olie moet wees terwyl Johan glo dit is kapokaartappels. George glo net ‘n bietjie sout maak enige aartappel beter en Brandon vertel dat daar baie maniere is om ‘n aartappel te eet en hulle is almal lekker. Dit het hy by sy broer geleer toe die sy eerste salaris op ‘n paar duur tekkies spandeer het en net geld oorgehad het vir ‘n sak aartappels as kos vir die maand.

Maak vandag nog kontak met jou naaste Massey Ferguson-handelaar om te verseker dat AGCO se nuwe tegnologie en die 7S-reeks trekkers help om jou boerdery vorentoe te help. Besoek hulle webtuiste by www.masseyferguson.com.