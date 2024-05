Die legendariese Drotsky-masjiene verf NAMPO 2024 rooi

Respek en waardering vir puik vakmanskap slaan sterk deur in boere se stemme wanneer hulle die naam, Drotsky, sê. Drotsky vervaardig al sedert 1962 hamermeulens en voermengers, en boere het geleer dat hulle op Drotsky se toerusting kan reken. Drotsky se strewes rym inmmers met Suid-Afrikaanse boere se strewes: professionaliteit, gesonde sakebeginsels, gehalte en grondige kennis.

Drotsky voorsien winsgewende oplossings aan boere by wyse van deeglike masjinerie wat die rowwe Afrika-toestande kan weerstaan. Drotsky bou sterk verhoudinge met hulle klante en glo dat die doeltreffende toerusting die resultaat is van twee-en-sestig jaar se nou skakeling met boere.

Drotsky se standplaas by NAMPO het vanjaar weer uit sy nate gebars met die mooi rooi masjinerie en die vriendelike, behulpsame, kundige Drotsky-span. Baie boere het net by Drotsky se uitstalling ingeloer om hallo te sê en te sien wat is nuut, maar Drotsky se mense gaan ook uit hulle pad om nuwe toetreders tot die landbou te help.

Izak Wolfaardt, meganiese ingenieur van Drotsky, vertel dat dit ‘n groot voorreg was om weer skouers met boere te skuur en nuwe klante te ontmoet.

Drotsky het weer eens ’n verskeidenheid werktuie aan boere vertoon, insluitend hulle welbekende voermengers, hamermeulens en verpillers.

Drotsky se voermengers verstaan die werk van beweeg, sny en meng. Izak vertel dat die meeste mengers net van awegare gebruik maak, maar Drotsky se P-reeks van die halftonmenger (P500) tot die tweetonmenger (P2000) gebruik spane sowel as awegare. Die spane het arms wat die produk skep en tuimel sonder dat enige materiaal van deeglike vermenging kan ontsnap.

Drotsky se P2000-voermenger het sy staal by NAMPO gewys. Hierdie menger kan aangedryf word deur ’n E-trekker van 15 tot 75 kW (sou jy hom in die skuur wil laat werk) of ’n trekker van 60 tot 70 kW.

Drotsky se M100-hamermeul het talle boere se aandag getrek. Hierdie hamermeul is geskik vir 1,2- tot 1,5-meter rondebale asook grootpakbale danksy die 1,4-meter maalkamer.

Alhoewel boere opgewonde was oor al die masjiene,, het Drotsky se voerstroper-hamermeul kop en skouers bo die res uitgestaan. Izak vertel dat die stroper net soos die konvensionele hamermeul is; maar die verskil is dat die voorste deur ’n stroperkop is. Hierdie werktuig is ‘n enkelry-stroper wat die hele plant stroop, en dit word direk aan die hamermeul gekoppel wat die plant maal. Die masjien is ’n drie-in-een – die optelmeganisme van die hamermeul kan bygevoeg word, dit kan as ‘n stroperhamermeul gebruik word en vir die res van die seisoen kan jy die gewone deur opsit en die masjien gebruik as ‘n konvensionele hamermeul.

Indien jy die Drotsky standplaas misgeloop het, word jy hartlik uitgenooi om ’n draai te gaan maak by die fabriek in Alberton, ’n lekker koffie te kry en met Izak te gesels oor jou boerderybehoeftes en wat die beste plan sal wees om dit te vervul.

Besoek Drotsky se webtuiste by https://drotsky.co.za/.