Corteva Agriscience se Instinct® Optinyte® gee gesonde grond en verhoogde opbrengs

Corteva Agricience het verskeie onkruiddoders wat jy nodig het om die maksimum opbrengste vir al jou gewasse te verseker. Daarom het Corteva ook nou hulle nuwe Instinct® Optinyte®-produk aan boere by NAMPO Kaap 2024 bekendgestel. Hulle het ook proewe waarna boere kan kyk wat die voordele van die produk goed uitbeeld.

“Die boere plant baie in kleigrond hier by ons en ons het ook ’n hoë reënseisoen in die Kaap. Die produk help daarvoor,” sê Henry Hoek, bemarkingsbestuurder vir Corteva Agriscience.

“Ons glo dat die Instict-produk betroubaar, winsgewend en ’n oplossing vir stikstofverlies is.”

Corteva se Instinct® Optinyte®-tegnologie, ’n watergebaseerde nitrifikasieinhibeerder is ontwikkel om die omskakeling van ammonium na nitrate te vertraag en sodoende dit in die wortelsone te hou.

Die gewasse waarvoor die produk ontwerp is, is mielies, suikerriet en koring.

As stikstof nie in die grond is nie, kan die gewasse dit nie gebruik nie wat die oesopbrengs beïnvloed.

Voordele:

Meer stikstof vir die gewas

Vroeë ontwikkeling en beter gewasprestasie as gevolg van ’n sterk wortelstelsel

Stikstof is beskikbaar vir die gewas regdeur die groeiseisoen

Doeltreffendheid – minder stikstof in die omgewing

Gevorderde formulering

Voordelig vir die omgewing en dra by tot volhoubare landboupraktyke.

As ’n boer hulle stikstof met Instinct® Optinyte® stabiliseer het dit ook omgewingsvriendelike voordele.

Besoek Corteva by NAMPO Kaap of kontak hulle vir meer inligting. Hulle het ook ’n wye reeks onkruiddoders. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting by http://www.corteva.co.za