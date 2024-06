Bos- en brandbeheer: Hier is jou oplossing

Bos- en brandbeheer is maklik en bekostigbaar met Bosvreter se doeltreffende toerusting. Piet Simpson het Bosvreter dertig jaar gelede tot stand gebring en bied vandag nog vir boere die beste oplossing om bosse te beheer en brande te bestry.

Bosvreter vervaardig sterk, betroubare toerusting wat maklik en eenvoudig is om te gebruik.

Die vlagskip van Bosvreter is natuurlik die Bosvreter, wat bome en bosse op grondvlak afsaag. Die masjien is beskikbaar met enjingroottes van 5,2 kW diesel, 4,8 kW diesel en 6,7 kW petrol met lemme van 350 mm en 400 mm wat stamme tot ‘n dikte van 150 mm met gemak afsaag.

Vir Piet is dit nie goed genoeg om die beste masjiene te maak nie – hy verbeter sy produkte deurlopend om hulle doeltreffender, veiliger en duursamer te maak.

In oorleg met die mark ontwikkel Bosvreter ook nuwe toerusting om boere se lewe makliker en lekkerder te maak – soos die saag waarmee afgesaagde bome tjop-tjop in braaihout omskep word.

Bosvreter se bossiekapper is ook ‘n wenner wat korte mette van ongewenste bossies en lang gras maak.

Bosvreter vervaardig ook ‘n reeks vuurvegters, waarvan een model ontwikkel is vir huishoudings waar daar hoë vuurrisiko’s is met grasdakke. Dié vuurvegter het ’n hoëdrukpomp en word gekoppel aan die huiskraan of die swembad wat baie tyd bespaar en jou in staat stel om onmiddellik die vuur te bestry.

Besoek Bosvreter se Facebookblad by https://www.facebook.com/Bosvreter/ of kontak Piet Simpson by 082-574-3792. Die produkte is landwyd beskikbaar.