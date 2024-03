Bonsmara SA sluit 60 jaar vieringe af op ‘n hoë noot met puik Nasionale veiling

Die Bonsmara-ras het geen bekendstelling in Suid-Afrika nodig nie en is een van die vooruitstrewende beesrasse tans in die land. Die Bonsmara-ras beskik oor verskeie eienskappe wat boere kan help om in kompeterende tye vir optimale wins te boer.

Die Bonsmara ras is een van die rasse met die mees geregistreerde diere landswyd, asook die meeste produksieveilings wat jaarliks gehou word en die ras wat die meeste bulle jaarliks verkoop.

Die week van 11 tot 13 Maart 2024 het Bonsmara SA hulle 60 jaar herdenking te Parys, Vrystaat gevier met ‘n bedrywige week vol verrigtinge en uiteindelik die week op ‘n hoogtepunt afgesluit met die jaarlikse Nasionale veiling. Die adrenalien het hoog geloop in ‘n volgepakte veilingslokaal, met kopers wat die lotte met die hand uitgesoek het en presies geweet het wat hulle wil hê!

Louis Steyl, hoof uitvoerende bestuurder van Bonsmara SA meen: “Vir Bonsmara SA is dit uiters belangrik om die gehalte wat oor die jare opgebou is deur die genootskap en teler te handhaaf en net die beste aan die mark te bied. Ons is baie dankbaar vir ‘n goeie veiling, ten spyte van die uitdagende omstandighede wat boere tans in die gesig staar, gee die goeie uitkoms van vandag ons weer hoop en maak ons opgewonde oor die ras en die toekoms van Bonsmara SA.”

Die beste van die beste was tydens die veiling aangebied deur stoettelers van regoor die land, van die Noorde tot die Suide! Die toekoms van die Bonsmara-ras lyk blink en was weereens ‘n toonbeeld van die ras se vooruitgang by die 2024 Nasionale veiling met spogpryse vir diere wat op die dag behaal is.

Hoogste pryse vir die dag was soos volg:

Die resultate van die dag was soos volg:

Baie geluk aan Bonsmara SA met ‘n spogveiling en aan al die stoettelers wat diere aangebied het op die dag met ‘n puik aanbieding.