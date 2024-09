Boer maklik, goedkoop en sonder sukkel met Hexagon Industries

As daar ’n oplossing gebied word vir boere om kwaliteit produkte te koop teen ’n fraksie van die prys, gaan die toue lank staan! Hexagon Industries bied presies die oplossing om veeboere te voorsien met uitstekende en sterk produkte sonder om die bankrekeninge leeg te tap.

Hexagon Industries is ’n maatskappy wat spesifiek op die boer se belange fokus en maak seker dat daar aan die boer se behoefte voorsien word, deur om betroubare, kwaliteit produkte teen ’n bekostigbare prys te bied. Met die innoverende oplossings wat gebruik word, word daaglikse boerdery uitdagings opgelos.

Helgaard Smith deel graag die uitskietprodukte by NAMPO Kaap 2024. Hy noem: “Die maatskappy gebruik herwinde plastiek wat ten volle UV-gestabiliseerd is om veetoerusting te maak. Hierdie produkte word self gemeng en vervaard. Die doel is om vir boere die beste op hulle plase te gee.”

Wat maak die produkte so besonders? Dit is sterk, bekostigbaar en dit is roesbestand! Enige staal produk wat buite gebruik word, hou die moontlikheid van roes in. Dit moet dus een of ander tyd vervang word, wat weereens geld gaan vereis. Met Hexagon Industries, betaal jy een keer en dit hou!

Meer oor Hexagon produkte (wysigings kan gemaak word):

Groen lamhokstelsel

Of jy nou onder ’n dak wil lam, in die stoor of selfs buite – Hexagon Industries bied verskillende opsies wat by jou behoefte pas. Hullle doen outomatiese water drinkstelsels wat ’n vergrootglas op die boer se lamproses sit, sê Helgaard. ’n Verhoogte weergawe van die lamhokke is beskikbaar vir die boere wat hoë-springende bokke het. Dit kan aangepas word tot en met 1,2 meter.

Bees- en skaap baalringe

Hierdie is nou een manier om voer vir jou diere te gee. Die baalringe is sterk, bevat genoegsame voer en hoef nie onderhou te word nie, as gevolg van die nie-roes waarde wat hierdie harde plastiek produkte bied. Dit is ook gesond vir jou dier, omdat daar geen roes betrokke is nie.

Laaibanke

Die laaibanke is verskriklik lig wat dit lekker maak vir die boer omdat dit ’n een-man-proses is, baie tyd spaar en maklik gelaai word. Hierdie produk kom in 2,4 meter, 3 meter en 4 meter.

Hexagon Industries verskaf ook werkstoerusting:

Skaapweegkratte

Sorteerkratte

Versterkte skaaphekke

Laaibanke

Kleinvee drukgange

Veewerkstokke (beskikbaar in pienk en oranje)

Besoek die Hexagon webtuiste by https://www.hexagonind.co.za/af/ vir meer inligting.