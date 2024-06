Agrico se nuutste tegnologie sit geld in jou sak

Boer jou hektare meer effektief met die nuwe 12.5 m Hoe Spoed Dis

Die dryf om meer ekonomies te boer is die gedagte agter elke Agrico implement. Die nuwe 12.5 m Hoë Spoed Dis, is ‘n toonbeeld hiervan: wyer werk beteken meer hektare per dag, ‘n besparing van tyd en uiteindelik meer geld in die boer se sak. Die robuuste monster van ‘n werktuig het sy eerste verskyning by die onlangse NAMPO-oesdag gemaak.

Agrico se eerste HSD model is in 2017 aand die mark bekend gestel en was dadelik ‘n wenner onder boere. In reaksie op boere se behoefte om nog wyer te werk, is die 8.0 m in 2023 bygevoeg, min wetende dat hy ‘n jaar later weer die klein boetie sou wees.

Emile Maree van Agrico Lichtenburg vertel dat die nuwe 12.5 m HSD ontwerp is om boere te help om hektare op te jaag: “Hoe meer hektare jy kan bewerk, hoe meer ekonomies is die werktuig. Hierdie HSD het so 30 kW per meter nodig om doeltreffend te werk; dit beteken ‘n trekkervereiste van net 360 kW vir die hele werktuig.”

Hoër koste het die afgelope paar jaar verseker dat boere oorskakel na groter trekkers en dus groter werktuie. Groter toerusting vereis minder arbeid, minder onderhoud en gee vir boere beter beheer. Omdat boere die werk so vinnig as moontlik wil afhandel met minder toerusting, is die 12.5 m HSD die perfekte toevoeging tot enige boerdery.

Hierdie model het 360 mm skottels, vou op om maklik en vinnig verskuif te word en het hidrouliese dieptebeheer.

Presisie besproeiing deur pasgmekaate drup- en mikrostelsels

Agrico se nuwe HSD was nie die enigste ding wat boere se aandag by die oesdag getrek het nie.

Met water- en energiebesparing ‘n prioriteit vir boere regoor Afrika, verskaf Agrico pasgemaakte drup- en mikrobesproeiingsoplossings wat die meeste van jou beskikbare hulpbronne maak en kostes bespaar. Die stelsels word deur ervare ingenieurs ontwerp, om waterverbruik te verminder en terselfde tyd gesonde wortelstelsels met korrekte vlakke van vog bevorder.

Vir boere en landbou-ontwikkelaars regoor Afrika bied Agrico die hele pakket, vanaf enkel produkte tot volledig geïnstalleerde besproeiingstelsels. Agrico se dienste sluit die ontwerp, uitleg, kosteberaming en installasie van jou besproeiingstelsel in, sowel as na-verkopediens, sodat jy seker kan wees dat jou gewasse nooit sal dors ly nie.

Vir al jou besproeiingsbehoeftes, besoek gerus www.agrico.co.za.