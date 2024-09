AECI Plant Health staan gereed om jou gewasse reg te ruk!

Net soos ’n mens het jou plante die regte voedingstowwe en minerale nodig om sterk en gesond te groei. AECI Plant Health fokus daarop om jou gewasse te laat floreer!

Chad Minnaar van AECI Plant Health is deel van die tegniese span by die maatskappy. Sy fokus is op demonstrasie- en registrasieproewe vir die navorsing- en ontwikkelingspan. “Die proewe kan tot vyf jaar duur,” sê Chad.

“AECI Plant Health is ’n segment van die hoofmaatskappy, AECI. Die plantafdeling is gefokus op landbou-chemiese verspreiding. Ons versprei hoofsaaklik landbou-chemiese middels vir ‘n derdepartymaatskappy en dan het ons ook ons eie in-huisprodukte wat ons self ontwerp,” verduidelik hy verder.

“Ons is oral in Suid-Afrika en het ook ons merk op die internasionale mark gemaak. Ons het ’n tegniese persoon vir elke gewas waarvoor ons chemikalieë bied, soos grane, appels, pere, perskes, pruime en sitrus. Dit laat ons toe om beter raad aan ons boere te bied.

“Ons maak ook ons eie produkte. Die produkte word deeglik getoets voordat dit die mark betree om die waarde daarvan te bepaal en te weet presies hoe dit werk. Wanneer ons produkte van ander verskaffers verkoop, is daar risiko’s betrokke, omdat ons nie alles van die produk weet nie. Deur dit self te produseer, word daardie risiko verminder.”

AECI Plant Health fokus op enige gewas wat in Suid-Afrika voorkom. In hierdie stadium streef hulle daarna om oplossings te vind wat sagkens met die gewas werk in terme van chemikalieë en eerder die gewasse bestand te maak teen insekte en siektes. “Ons wil die plant sterk maak sodat dit weerstand kan bied teen die siektes,” sê Chad.

Chad brei ook verder uit oor die verskillende toetse wat hulle by AECI Plant Health doen. “In landbou is dit belangrik om te onthou dat jy nie in die eerste jaar gaan resultate sien nie. Ons moes vanjaar ons hele perseel oorplant. Dit het duidelik vir ons die impak van wisselbou gewys.”

Biocult®

Een van AECI Plant Health se spogprodukte is Biocult®, wat hulle spesiaal self ontwerp het.

“Biocult is ’n produk wat mycorrhiza and trichoderma bevat. Dit word in Somerset-Wes ontwerp en is gewoond aan die Suid-Afrikaanse klimaat. Die produk word as ’n bio-stimulant gebruik wat al die voedingstowwe in die grond losmaak en dit meer opneembaar maak vir die plant. Die plant verskaf aan die bio-stimulant voedingstowwe en in ruil daarvoor gee die stimulant vir die plant die elemente wat vasgelê was,” verduidelik Chad.

Vir meer inligting, besoek gerus AECI Plant Health se webtuiste by www.aeciph.com. AECI Plant Health het ook landswyd agente beskikbaar.