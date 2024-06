Wolmark styg met 2,6%

By

Op die 34ste veiling van die 2023/2024 verkoop seisoen,was die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:

Veseldikte (µ) 17µ 18µ 18,5µ 19µ 19,5µ 20µ 20,5µ 21µ 22µ Nie-RWS 21200c +2.9% 19000c +3.3% 18100c +1.7% 17800c +2.9% 17200c +3.0% 16900c +3.0% 16700c +3.1% 16400c +2.5% 15900c +1.9% RWS Gesertifiseer 21700c +2.8% 19500c +1.6% 18800c +1.1% 18300c +3.4% 17700c +2.3% 17300c +3.0% 17100c +3.6% 16700c +2.5% 16200c +1.9% % Verskil +2.4% +2.6% +3.9% +2.8% +2.9% +2.4% +2.4% +1.8% +1.9% GEMIDDELDE MARKAANWYSER RWS 170,05 +2,6%

Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (3 338 bale), BKB Pinnacle Fibres (2 553 bale), Modiano SA (1 982 bale). Van die 6 660 bale wat aangebied was, is 6 416 bale verkoop (96%)

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

BKB TOP 10 NASIONAAL

Naam Skema Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1 DJ LOUW RWS TROMPSBURG BBFH MWF4E.77 16.7µ 75.4 47 20100c 2 DJ LOUW RWS TROMPSBURG BFH MWF4S.70 16.3µ 75.2 47 20000c 3 DJ LOUW RWS TROMPSBURG CFH MWF4E.58 16.0µ 76.3 49 19200c 4 BERGPLAAS PA EN SEUN BDY RWS SOMERSET -OOS CL MWF4E.60 16.0µ 76.0 53 19000c 5 BWB LOUW RWS SPRINGFONTEIN CH MWF4S.56 16.0µ 76.4 43 19000c 6 DJ LOUW RWS TROMPSBURG CL MWF4S.50 16.1µ 73.8 18500c 7 CH WAGENAAR RWS JAMESTOWN YAFF MF4E.81 16.0µ 74.0 29 18400c 8 CH WAGENAAR RWS JAMESTOWN CH MWF4E.59 16.1µ 74.3 61 18010c 9 J SAUER RWS JAMESTOWN BH MWF4S.69 16.6µ 75.3 44 18000c 10 CH WAGENAAR RWS JAMESTOWN BH MWF4E.63 16.5µ 75.8 66 17900c

Die volgende veiling is geskeduleer vir 21 Augustus 2024.

Bron: BKB