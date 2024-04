WeWild – Natuurbewaring is almal se verantwoordelikheid

Wanneer dit by natuurbewaring kom maak dit nie aan WeWild Africa saak of dit ‘n olifant of ‘n muishond is wat gered moet word nie, dit is hulle selfopgelegde lewenstaak om Afrika se natuurlewe te beskerm.

Die organisasie is in 2019 deur Damian Aspinall, Tansy Aspinall, Amos Courage en Dereck Milburn gestig en hulle hoofkantoor is in Kaapstad. Saam het die vier meer as 100 jaar se ondervinding in natuurbewaring.

WeWild Africa doen wildredding, wildhervestiging en landskaprehabilitasie regoor Afrika. Hulle het permanente projekte in Suid-Afrika, Gaboen, die Kongo, Zimbabwe en Mosambiek. Die organisasie glo nie daarin om probleemdiere van kant te maak nie, maar eerder om hulle te vang en weer vry te laat waar hulle veilig sal wees.

Deur samewerking met belanghebbendes verseker hulle dat bedreigde wild en verwaarloosde landskappe weer ‘n tweede kans gegun word.

Wat maak WeWild Africa anders?

Hulle is een van die enigste organisasies wat binne 24 uur op noodkrete kan reageer en diere vang en hervestig.

Hulle kan oplossings bied vir situasies wat ander soms mag dink is onmoontlik

Hulle rehabiliteer diere en plantlewe.

Die rehabilitasie van die Loskopdam Natuurreservaat

Een van hulle groot projekte pak hulle saam met The Aspinall Foundation aan en is ‘n eerste-van-sy-soort vennootskap met die owerhede van Mpumalanga om die Loskopdam Natuurreservaat te rehabiliteer.

Hierdie ambisieuse rehabilitasie- en uitbreidingsinisiatief sal die voorloper wees vir ander vennootskappe in ander provinsies met ander regeringsafdelings.

“Honderde duisend hektaar wildernisgebiede is in gedrang en WeWild Africa glo dat dit gered kan word met die hulp van die private sektor. Die twee organisasies wil die voorlopers wees om ander reservate ook ‘n tweede kans te gee,” vertel Dereck Milburn, direkteur van WeWild Africa.

Die projek het ten doel om belangrike dier- en plantspesies terug te bring, veral die diere en plante wat vroeër natuurlik in die gebied voorgekom het. Benewens die reservaat se unieke plant- en dierlewe is daar ook geskiedkundige besienswaardighede soos ou grafte. Loskopdam Natuurreservaat is ook die tuiste van die krities-bedreigde Middelburg broodboom.

Oorkant die reservaat is daar ook ‘n wildernisgebied wat deur gemeenskappe en indiwidue besit word.

WeWild Africa en The Aspinall Foundation kon daarin slaag om met verskeie van die eienaars ‘n langtermyn huurkontrak te sluit. Dit beteken die reservaat kan van 23 000 hektaar na amper 100 000 hektaar vergroot word.

Die hervestiging van diere

Een van die dinge waaroor WeWild baie besorgd is, is die hervestiging van wilde diere wat in aanhouding gebore is. Van hierdie diere het in hokke groot geword en het nog nooit gras onder hulle pote gevoel nie. Met die organisasie se hulp, kon duisende diere weer hulle natuurlike habitat ervaar

Die organisasie word gereeld uitgeroep om renosters met koëlwonde te help, asook kameelperde en olifante wat in strikke gevang is. Wanneer ‘n probleemdier losbreek en op iemand anders se eiendom amok maak, is flinkdink oplossings noodsaaklik.

WeWild Africa glo dat hulle met soveel as moontlik belanghebbendes moet saamwerk om hulle model te laat werk, dus vat hulle ook graag hande met die landbousektor.

Hulle praktiese benadering en slim samewerking met strategiese vennote het reeds in hulle kort bestaan daartoe gelei dat hulle heelwat geskiedkundige prestasies behaal het.

In die afgelope paar jaar het hierdie organisasie al meer as ‘n duisend diere se lewe gered of verbeter en hulle beplan om hierdie getal teen die einde van 2024 na 1 500 diere op te stoot.

Damian sê: “Ons gaan waar min ander organisasies bereid is om te gaan, om seker te maak die toekoms van bedreigde spesies en -landskappe is verseker. Ons vra ‘hoekom nie?’. WeWild Africa wil die bewaringslandskap in Afrika verander, deur sleutelbewaringsoplossings en ‘n netwerk van samewerking in werking te stel.”

WeWild Africa se vooruitsigte vir 2024

Om nog 500 diere te red en te hervestig.

Om hulle Loskopdam-rehabilitasieprojek in ‘n werkende program te omskep.

Om verskeie groot renosterverskuiwingsprojekte in die land op die been te bring.

Om oplossings aan die regering voor te lê en om hulle voetspoor in in Afrika groter te maak.

Nog voor die eerste maand van 2024 verby was het hulle reeds vyf olifante wat ontsnap het uit die Ndumo Wildreservaat gered en na ‘n veilige plek verskuif.

Die noodoproep is gemaak deur Ezemvelo Kwa-Zulu-Natal Wild se waarnemende hoofuitvoerende beampte, Sihle Mkhize, wat hulle ingelig het dat vyf olifante van die reservaat sowat 16 km suid van die grens gaan rondloop het. Die olifante het die gemeenskap se lande ingevaar, wat baie gevaarlik vir die mense was. Die gebied is ‘n bio-diversiteitsgebied in Maputoland naby Mosambiek se grens.

Op 20 Januarie 2024 het WeWild Africa die hulpbronne en geld bymekaar gekry en ‘n noodlugredding is uitgeoefen. Na 36-uur kon hulle al vyf olifante weer veilig terugkry na waar hulle moet wees.

WeWild Africa kan help

Hoewel hulle baie nou saam met Zimbabwe en Mosambiek se regerings werk, bly regeringspermitte om in die lande op te tree ‘n uitdaging, omdat die burokratiese proses maar traag kan wees.

“Ons het ook bietjie teenkanting van boere wat nie ons optrede ondersteun nie. Hulle sal eerder ‘n olifant skiet as om hom te red. Dit is wel net ‘n handjievol boere maar dit gebeur.”

Die organisasie wil hê dat mense moet help om die woord te versprei dat daar ander oplossings is as om probleemdiere te skiet. Hulle wil hê dat die publiek bewus moet wees van die dienste wat hulle lewer en op hulle knoppie druk.

“Ons moet nou optree. Wat ons nie beskerm in die volgende vyf tot tien jaar nie mag dalk vir altyd verlore gaan. Dit is nie net die regering se verantwoordelikheid nie maar almal sin. Dit is ons erfenis en ons moet almal saamwerk,” sê Dereck.

Om met die WeWild Africa in kontak te kom, stuur ‘n e-pos aan infor@wewildafrica.com