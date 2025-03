Wesgro, FPEF en AgriSA: Landbou-uitvoer op rekordhoogte, gereed vir selfs meer

383 words

Op 6 Maart 2025 sal Wesgro, die Varsprodukte-uitvoerdersforum (FPEF) en AgriSA bedryfsleiers en belanghebbendes byeenroep vir ‘n deurslaggewende geleentheid getiteld “2025 Landbouhandel en Belegging: Die weg vorentoe karteer.”

Hierdie geleentheid sal plaasvind teen die agtergrond van toenemende globale geopolitieke spanning, waar die veerkragtigheid en groei van Suid-Afrika se landbousektor as ‘n baken van ekonomiese krag bestaan.

Die afgelope jaar het die Suid-Afrikaanse landbousektor merkwaardige veerkragtigheid getoon te midde van uitdagings soos ‘n midsomerdroogte wat graan- en oliesadeproduksie beïnvloed. In 2024 het landbou-uitvoer met 3% toegeneem om ‘n rekordhoogtepunt van $13,7 miljard te bereik—gedryf deur sterk vrugte-oeste en vee-herwinning. Sedert 2020 het die landbouhandelsbalans van $3 miljard tot ‘n indrukwekkende $6 miljard verdubbel, wat die sektor se deurslaggewende rol in die land se internasionale handelspogings verder versterk.

“Suid-Afrika het wêreldklas uitvoergedrewe boere. Oor die afgelope 20 jaar het vrugte en wyn die kommoditeitsuitvoermandjie oorheers. Dit het 33% van Suid-Afrika se totale landbou uitvoerwaarde in 2023 uitgemaak. Hierdie kommoditeite is ook arbeidsintensief, wat hul belangrikheid vir werksgeleenthede in die landbou onderstreep,” sê Anton Kruger, Uitvoerende Hoofkantoor van FPEF.

Met die Suid-Afrikaanse G20-presidentskap op die horison, sal besprekings by hierdie geleentheid fokus op die kritieke uitdagings en geleenthede vir verbeterde marktoegang vir Suid-Afrikaanse landbouprodukte en beleggings.

“Ons erken die noodsaaklike rol wat landbou nie net in ons ekonomie speel nie, maar ook in die groter Suider-Afrika streek se voedselsekerheid,” sê Johann Kotze, AgriSA Hoof Uitvoerende Beampte. “Soos ons vorentoe beweeg, is die bevordering van volhoubaarheid en die verbetering van marktoegang fundamenteel vir ons langtermyn sukses en veerkragtigheid.”

Die geleentheid sal ‘n platform bied vir dialoog oor verskeie strategieë om tarief- en nie-tariefversperrings te oorkom en samewerking tussen bedryfspelers te verbeter. ’n Verslag sal vrygestel word oor die sleutelhandelsuitdagings en -geleenthede wat die Suid-Afrikaanse landbou in die gesig staar.

“Ons moet die G20-presidentskap benut om beleggingsvertroue in die landbou te bou en om sy belangrike rol in die voedselstelsel te handhaaf. Meer as 50% van Suid-Afrikaanse produkte word deur die Wes-Kaap uitgevoer, wat die provinsie se reputasie as ‘n streekspilpunt vir landbouhandel en beleggingsgeleenthede beklemtoon,” het Wrenelle Stander, WESGRO se hoofuitvoerende-beampte bygevoeg.

Hierdie geleentheid sal die samewerkende werk wat uitgevoer word om ‘n verenigde visie vir Suid-Afrikaanse landbou en die impak daarvan op die G20-markte uit te lig. Saam kan ons ‘n pad vorentoe uitstippel wat groei, volhoubaarheid en veerkragtigheid omhels.

Bron: Agri SA