‘n Gedugte nuwe reus het in die wêreld van landbou-masjinerie –na vore getree – die Case IH Steiger 715 Quadtrac-trekker. Hierdie kragmonster het vir die eerste keer amptelik in Suid-Afrika geland, gereed om boere se produktiwiteit en doeltreffendheid na ‘n nuwe vlak te neem. Met ‘n enorme 533 kW (715 perdekrag) en ‘n piekkrag van 580 kW (778 perdekrag), is die Steiger 715 die grootste en kragtigste trekker tans in Suid-Afrika.

Kyk die video hier: