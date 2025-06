69 words

Diamond Implements weet van grootskaal voermengers.

Hulle vervwaardig self hulle implemente met die Suid Afrikaanse boer in gedagte. Hulle Diamond 18, 18m³ voermenger is ideaal vir suiwelvoerkrale en kan tot 18 ton laai. Met dubbel awegare en ‘n indrukwekkende uitlaaityd kan die implement jou werk in ‘n jap-trap klaar maak.

Kyk gerus hier om te sien hoe Diamond Implements jou nog meer kan beïndruk.