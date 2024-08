VIDEO: Van stadsjapie tot suksesvolle eierboer! Megan Roux, vrou van formaat saam met Kynoch

Sy was ’n ware stadsjapie. Toe ontmoet sy die man van haar drome, trou en trek plaas toe. Nou, ses jaar en drie kinders later, is sy ’n trotse boervrou met haar eie onderneming!

Megan Roux en haar man, Tiaan, van die plaas, Rouxland, boer met beeste, mielies, sojabone en suikerboontjies buite Ogies in Mpumalanga. Plaas Rouxland maak gebruik van Kynoch se kunsmis om die beste gewasse aan die mark te kan lewer.

Dit is boerderye soos Rouxland Grains en vrouens soos Megan met wie Kynoch in vennootskap tree. Hulle glo dat vroue bemagtig moet word. Daarom maak hulle hul kunsmis so goed en beskikbaar as moontlik vir vroue in landbou. Op dié manier kan vroue soos Megan haar drome najaag sonder om bekommerd te wees oor die gesondheid en vrugbaarheid van haar grond.

